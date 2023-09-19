Bağırsak florasını yüzde 85 temizliyor! Düzenli tüketildiğinde ne toksin kalıyor ne de bakteri...

YOĞURT

Probiyotikler, bağırsakların doğal florasını, hastalıklara sebep olan zararlı organizmalara karşı korur. Bağışıklık sistemindeki hücrelerin çoğunluğu bağırsaklarda yer alır. Bu nedenle bağırsakların güçlü olması bağışıklık sisteminin de güçlü olması anlamına gelir.

Yoğurt içerisinde; potasyum, fosfor, çinko, iyot, A, B ve E vitaminlerini barındırır, önemli bir probiyotik kaynağıdır. İçerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurt; bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmede etkilidir, alerjik hastalıklara karşı direnç kazandırır.