Bağırsak florasını yüzde 85 temizliyor! Düzenli tüketildiğinde ne toksin kalıyor ne de bakteri...

Bağırsak florası, bağırsakların içerisinde yer alan bakterilerden oluşan yapıya denir. Bu yapının içerisinde zararlı ve faydalı mikroorganizmalar bir arada yer alır. Sağlıksız beslenme, stres ve hareketsiz kalma gibi nedenler bu mikroorganizmalar içerisindeki dengeyi bozarak zararlı bakterilerin artmasına, faydalı bakterilerin azalmasına neden olur. Mikroorganizmalar içerisindeki dengenin bozulması, bağırsak sağlığının bozulmasına yol açar.
Bağırsak florasının sağlıklı olması, bağışıklık sisteminin de sağlıklı olduğunu gösterir. Bağırsak florasını iyileştirip sağlıklı tutabilmek için ise en doğal yol beslenme biçiminden geçmektedir.
Probiyotikler bakımından zengin olan besinler tüketmek, faydalı bakterilerin çoğunlukta bulunduğu bağırsak florasına sahip olabilmek için önemlidir.
Lifli besinler, bağırsak florasında yer alan faydalı bakteriler için muhteşem bir besindir. Kinoa, kabuklu esmer pirinç, sebze, meyve gibi kompleks karbonhidratlar yüksek derecede lif içerir. Bu lifli besinleri tüketmek, bağırsak florasını oluşturan için iyi bir besin kaynağıdır.
YOĞURT
Probiyotikler, bağırsakların doğal florasını, hastalıklara sebep olan zararlı organizmalara karşı korur. Bağışıklık sistemindeki hücrelerin çoğunluğu bağırsaklarda yer alır. Bu nedenle bağırsakların güçlü olması bağışıklık sisteminin de güçlü olması anlamına gelir.
Yoğurt içerisinde; potasyum, fosfor, çinko, iyot, A, B ve E vitaminlerini barındırır, önemli bir probiyotik kaynağıdır. İçerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurt; bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmede etkilidir, alerjik hastalıklara karşı direnç kazandırır.
Düzenli bir şekilde yoğurt tüketmek bağırsak florasını neredeyse yüzde 85 iyileştirir, sindirim sistemi hastalıkları anlamına gelen gastrointestinal bozukluklara, hipertansiyona neden olan kolesterol ile kalp ve damar hastalıklara karşı korur.
Yoğurt gibi proteini yüksek olan besinler, kasların gelişimini destekler. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin güçlü olmasını sağlar.
KEMİK SUYU
Kemik suyu, bağırsak florasını güçlendiren besinler arasında yer alır. Yüksek seviyede jelatin ve doğal yağları bulundurarak bağırsakların rahatlamasına yardımcı olur. Kemik suyu tüketmek, bağırsak duvarı ve zarının güçlenmesini sağlar. İçerisinde bulunan arginin isimli aminoasit güçlü bir antienflamatuar olduğu için vücuttaki iltihaplanmanın azalmasını sağlar ve vücudun direncini arttırır. Kemik suyu, sindirimi kolay olan bir besindir, bağışıklığı güçlendiren etkisi vardır.
Kemik suyunun şifalarından faydalanmak için her gün bir bardak kemik suyu içebilirsiniz. Alternatif olarak da kemik suyunu, yemeklerinizin içerisine ilave edebilirsiniz.
BAĞIRSAK FLORASINI NASIL İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
DOĞAL PROBİYOTİK İÇEREN BESİNLER TÜKETİN
Kefir, turşu ve yoğurt gibi besinler doğal probiyotiklerdir. Bu besinlerin bağırsak florası için pek çok yararı vardır. Bu nedenle her gün mutlaka doğal probiyotik olan besinlerden tüketmeye özen gösterin.
ÇEŞİTLİ SEBZELER YİYİN
Sebze çeşitlerini tüketmek, bağırsak florasının da çeşitli olmasını etkiler. Sebzelerdeki sindirilemeyen lifler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin, gıdaların kimyasal olarak çürümesi anlamına gelen fermantasyon işlemi için gereken ham maddeyi sağlamaya yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde çeşitli sebzeler tüketmeye dikkat edin.
ŞEKERLİ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN
Şeker, bağırsakta yer alan bakteriler için besin kaynağı niteliğindedir. Ancak bağırsakta olması gereken bakterilerden değildir. Yapılan çalışmalara göre; fazla miktarda şeker ve şekerli ürün tüketimi, maya bakterileri olmak üzere diğer zararlı bakterilerin artmasına yol açar. Eğer şeker tüketme oranını azaltırsanız, şekerle beslenen zararlı mikropların sayısını düşürebilir ve şekerli beslenme isteğini azaltabilirsiniz.
ORGANİK BESİNLER TÜKETİN
Yeni toplanmış, organik ve yerel besinler, enzim aktivitesi ile besin değeri açısından etkilidir. Bu besinler, bağırsak florası için önemlidir.
EGZERSİZ YAPIN
Yapılan araştırmalar, düzenli bir biçimde egzersiz yapmanın bağırsak florasında yer alan faydalı bakterilerin sayısının artmasına yardımcı olur.
BAĞIRSAK FLORASININ BOZULDUĞUNUN İŞARETLERİ
Bağırsak florasının bozulması; bedenin gıda almasını, yağ depolama kapasitesini ve kan şekerini olumsuz bir biçimde etkiler. Bağırsakta faydalı bakterilerin miktarının az olması, bağışıklık sistemine olumsuz bir şekilde yansır. Bağırsak florasının bozulması, sindirim sistemi hastalıkları olmak üzere kronik rahatsızlıklara yakalanma riski artabilir. Bağırsak florasının bozulduğunun işaretleri şöyle;
Bağırsak florasının bozulması bazı hastalıkların meydana gelmesine neden olabilir. Görülebilecek hastalıklar şöyledir;
UYARI: Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olduğu için yüksek oranda kolesterol içerir. Bu nedenle kalp ve damar rahatsızlıkları olan kişiler için uygun olmayabilir. Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu besinleri tüketmesi tavsiye edilmez. Bağırsak florasının bozulduğunun belirtilerini taşıdığını düşünen kişilerin, mutlaka doktora görünmesi tavsiye edilir.