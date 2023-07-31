Bağırsaklardaki bakterileri dengeliyor! Her gün bir avuç ne şişkinlik bırakıyor ne de gaz

Bir uzman ise, bu durumun bağırsaklarınızdaki bir dengesizliğin işareti olabileceği konusunda uyarıyor.
Diyetisyen Jo Travers şöyle açıkladı: "Şişkinliğe genellikle bağırsak bakterilerinin dengesizliği neden olur. Sindirim sistemimiz, daha çok lif olarak bilinen bitkilerin hücre duvarlarını sindiremediği için, bağırsaklarımızdaki bakteriler bunu bizim için sindirir."
"Ancak, doğru bakterilere sahip değilseniz veya yeterli miktarda sahip değilseniz, bazı lif türleri fermente olabilir ve şişkinliğe yol açan gaz üretimine neden olabilir."
Bağırsak sağlığını artırmaya ve şişkinlik riskini azaltmaya yardımcı olabilecek farklı besinler önerdi.
FERMENTE GIDALAR
Bunlara kimchi, yoğurt, tempeh (fermente soya) ve kombucha gibi yiyecekler dahildir.
Diyetisyen Jo şunları söyledi: "Fermentasyon, zararlı olanların büyümesini engelleyen faydalı mikroorganizmaların büyümesini teşvik eder, bu da gıdanın bozulmaya karşı korunması ve dolayısıyla muhafaza edilmesi anlamına gelir."
"Faydalı bakteriler iyi sindirim ile ilişkilidir. Bazı fermente gıdalar, bakterilerle simbiyotik olarak çalışan mayalar bakımından da yüksektir."
ORMAN MEYVELERİ
"Orman meyveleri, özellikle yaban mersini ve ahududu gibi parlak renkli olanlar, polifenoller gibi fitokimyasallar içerir" dedi.
"Polifenoller bağırsak bakterileri tarafından metabolize edilebilir. Polifenoller bağırsak duvarı üzerinde faydalı etkilere sahip olabilir ve ayrıca bağırsak mikrobiyomunun bileşimini de etkileyebilir."
ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELEN BESİNLER
SU
Vücudunuzu hidrate etmek ve şişkinliği azaltmak için yeterli miktarda su içmek çok önemlidir.
SU İÇERİĞİ YÜKSEK SEBZELER
Kabak, salatalık ve karpuz gibi sebzeler vücudunuzun susuzluğunu gidermeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.
ANANAS
Bromelain adlı bir enzim içeren ananas, sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur ve şişkinliği azaltabilir.
ZENCEFİL
Zencefil, sindirimi destekleyerek şişkinliği azaltabilir. Çay olarak veya yemeklerde kullanarak tüketebilirsiniz.
NANE
Nane, sindirimi düzenleyebilir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Çay veya nane yapraklarını yemeklerde kullanarak tüketebilirsiniz.
YULAF EZMESİ
Lif içeriği yüksek yulaf ezmesi, sindirim sistemini düzenlemeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.
AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırabilir ve şişkinliği azaltabilir.
"Kendinizi şişkin hissediyorsanız, yürümek gibi hafif egzersizler yapmak, yeterince sıvı tüketmek ve daha düzenli olarak daha küçük porsiyonlarda yemek yemenin yardımcı olduğu görülmüştür."
Şişkinliği azaltmak için uzmanlar hava yutmamak ve bol su içmek için ağzınız kapalı olarak çiğnemeye özen göstermeniz önerilir.
NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?
Şişkinliğin nedeni zararsız olabilse de, daha ciddi bir şeye de işaret edebilir.
Uzmanlar şu durumlarda doktora danışmanızı önerir: