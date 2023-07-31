Bağırsaklardaki bakterileri dengeliyor! Her gün bir avuç ne şişkinlik bırakıyor ne de gaz

Bir uzman ise, bu durumun bağırsaklarınızdaki bir dengesizliğin işareti olabileceği konusunda uyarıyor.

Diyetisyen Jo Travers şöyle açıkladı: "Şişkinliğe genellikle bağırsak bakterilerinin dengesizliği neden olur. Sindirim sistemimiz, daha çok lif olarak bilinen bitkilerin hücre duvarlarını sindiremediği için, bağırsaklarımızdaki bakteriler bunu bizim için sindirir."

"Ancak, doğru bakterilere sahip değilseniz veya yeterli miktarda sahip değilseniz, bazı lif türleri fermente olabilir ve şişkinliğe yol açan gaz üretimine neden olabilir."