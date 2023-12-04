Basit bir hastalık deyip geçmeyin! Körlüğe götürüyor...

Diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinin olması gerekenden yüksek seviyelere ulaşması ile damar yapısında tahribatlar meydana geldiğinin altını çizen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, "Dolayısıyla vücuttaki bütün damarlar bu durumdan etkilenirken, damar yoğunluğu çok fazla olan göz ve böbrek gibi hassas organlar bu durumdan çok daha fazla zarar görürler. Gözde retina tabakasının beslenmesini sağlayan küçük kan damarlarında hasarlar meydana gelmesi ile birlikte damar dışına sızıntı ve kanamalar başlar. Bu hasarlı ve işlev göremeyen kan damarlarını telafi etmek için yeni damar oluşumları başlar. Fakat bu yeni oluşan damarlar kanamaya ve sızdırmaya çok yatkın oldukları için bu durum yarardan çok, zarar ile sonuçlanır."

Bilgin "Diyabet süresinin fazla olması, kan şekeri dalgalanmalarının fazla olması, beraberinde eşlik eden hipertansiyon veya yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkların bulunması diyabetik retinopati gelişimi açısından yüksek risk oluşturur. Diyabetik retinopati tanısı düzenli yapılan göz muayeneleri ile rahatlıkla konulabilir. Göz hekimi gözün retina tabakasını inceleyerek buradaki tahribatları ve etkilenmeleri görebilir. Diyabetik retinopati tanısının erken konulması, gerekli önlemlerin alınması ve erken tedavi şansını getirir. Gerekli ve doğru müdahaleler ile hasar durdurulabilir ve körlük önlenebilir. Diyabetik retinopatinin erken evrelerinde sadece takip yeterli olmaktadır. Herhangi bir müdahale önerilmez. İlk değişikliklerin farkedilmesi ile birlikte, ciddi önlemler alınarak, bu dönemde hastanın kan şekeri düzenlemesi ve diyet planlanması yapılır" ifadelerine yer verdi.



Diyabetik retinopatinin tedavisi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Burak Bilgin, "Tedavide göz içine enjeksiyon uygulamaları, retina tabakasına lazer uygulamaları yapılabilir. Çok ilerlemiş ve ciddi görme kaybı olan hastalarda vitreo-retinal cerrahi müdahaleleri yapılabilir. Diyabetik retinopati körlük ile sonuçlanabilen, ciddi bir göz hastalığıdır. Erken tanı ve müdahaleler ile diyabetik retinopati başarılı bir şekilde yönetilebilir" şeklinde konuştu.