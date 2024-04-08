Bayramda beslenme düzenine dikkat! Hastalıklara "kapı aralayabiliyor"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, özellikle bayram döneminde şekerli gıdaların tüketiminin normalden fazla olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Beslenme düzenimizin nasıl olması gerektiği hakkında detaylı bilgilendirmede bulunana Yılmaz, fazla tatlı tüketiminin ise diyabet gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.

AA Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:39 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, genellikle bu dönemlerde tüketilen yiyeceklerin kalori ve yağının daha yüksek olabileceğini belirterek, fark edilmeden fazla tüketim yapılabildiğini ifade etti. Yılmaz, sağlıklı bir bayram için yenilenlerin not edilebileceğini vurgulayarak, böylece fazla ve dengesiz beslenmenin önüne geçilebileceğini vurguladı. Bayramda öğünlerde karbonhidrat, protein ve yağın denge içinde olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, sebze ve meyveleri de öğünlere ekleyerek lif alımının artırılmasını tavsiye etti.

"PORSİYONLARI KONTROL ETMEK ÖNEMLİDİR" Yılmaz, bayramda tüketilen yemeklerin genellikle çok çeşitli olabildiğini ve bunun da fazla miktarda dengesiz yemeye yol açabildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Porsiyonları kontrol etmek önemlidir. Yemeklerin porsiyon kontrolünün öneminin yanı sıra yeterli miktarda su içmek, sindirimi kolaylaştırır ve vücudu temizler. Bayramda özellikle tatlı, tuzlu ve yağlı yiyecekler tüketildiğinde su tüketimine daha da önem vermelisiniz. Küçük şekerli atıştırmalıklar, meyve suları gibi basit karbonhidratlar yerine taze meyve tüketin. Meyvenin üzerine tarçın eklemeyi unutmayın. Bayramda yedikleriniz kadar yiyeceklerinizin pişirme tarzı da önemlidir. Yiyecekler az yağda pişirilmiş ya da buharda haşlanmış olarak tercih edilmeli ve ayçiçeği yağı kullanılmamalıdır." Bayramda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin de öğün düzeni olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sürekli atıştırır tarzda yemek tüketmenin doğru olmadığını, metabolizmanın sağlıklı çalışması için düzenli aralıklarla beslenilmesi gerektiğini vurguladı.