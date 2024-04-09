Bayramda sindirim sisteminizi korumanın yolları! Yemek yerken bu hataya dikkat...

Ramazan ayının sonlanmasıyla yiyecek miktarı aniden artırılmamalı.

Öğün araları en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmeli.

Bayrama kızartma, kavurma yöntemleriyle besinlerle pişirilmiş değil hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, hamur işi, ağır gıdalardan kaçınılmalı.

Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler ikram edilmeli.

Sahura kalkmak, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığına dönüşmemeli.

Bayram süresince mide ile bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından, aşırı yeme eğiliminden uzak durulmalı.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar diyete bayram süresince de uymalı.

On bir ayın sultanı ramazan bugün sona eriyor. Yarın bayramın ilk günü. Bayramda dengeli beslenmek çok daha büyük önem taşıyor. Ramazanda günlük öğün sayısının azaldığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı, bayramda fazla yemek yeme istediğinden ötürü bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karşılaşılabileceğine vurgu yaptı. Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara önem verilmesi, aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran bakanlık şu önerilerde bulundu: