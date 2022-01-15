Beslenmesine bunları ekleyenlerin hem bağışıklığı güçleniyor hem de ciltleri parlıyor!

Cilt, saçlar ve vücutta mükemmel görünmesini istediğimiz her noktada dışarıdan müdahaleleri düşünsek de aslında ne yediğimizle çok daha fazla ilişkili bir dünya sunuyor. Bu durum ise diyete, yaşam tarzına bağlı olarak değişim gösteriyor.

Son birkaç yılda bağırsak sağlığının önemi çok daha fazla gündeme geliyor. Yapılan araştırmalar ise sağlıklı bir bağırsağın tüm vücudunuzda büyük bir "ışıltı" dalgasına kavuşmanıza olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOMU NEDİR?





Bağırsaklar, trilyonlarca bakteriden oluşur. Bu da bağırsağın kendine ait bir mikrobiyom alanını oluşturan önemli bir konudur. Hücre dışında gerçekleşen olaylara karşı hücrenin sağlıklı bir tepki vermesini sağlayan bir süreç olan homeostazı koruyan en önemli nokta; bağırsak mikrobiyomudur. Bu nedenle nasıl beslendiğiniz, dış güzelliğinizi de etkileyen başat konular arasında yer alır. Dış güzelliğinizi güçlendirmek amacıyla "içten dışa" kuralını uygulamak bu nedenle önemlidir. Cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız bağışıklığıınızdan ve bağırsak mikrobiyomundan büyük oranda etkilenir.

Dengesiz bir yapıya sahip bağırsak mikrobiyomu, sindirim sorunları, sızdırma, iltihaplanme ve hatta cilt alevlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle cildin en büyük organ olduğu da düşünüldüğünde bağırsaklarınızda ortaya çıkan bir sorundan etkilenmemeleri mümkün değildir. Cildinizde ortaya çıkan sorunlar, bağırsaklarınızda neler olup bittiğinin bir işareti olabilir.





Beslenme uzmanı Shand, bağırsak ve cilt arasındaki bağlantının oldukça önemli olduğunu ve bağırsak sağlığını düzeltmenin cilt sağlığını da en iyi düzeyde tutmanın anahtarı olduğunu belirtiyor. Güzellik rutininin bağırsaklardan başlamasını gerektiğini söyleyen Shand, en iyi cilt bakımının hem "içeriden" hem dışarıdan tedavi edilerek sürdürülebileceğini dile getiriyor.

Bağırsaklarınızı destekleyen antioksidanlar, sağlıklı yağ asitleri, kaliteli protein kaynakları ve önemli vitamin ve mineraller açısından zengin ve dengeli bir beslenme sistemi, mikrobiyom ortamında mükemmel bir yapı oluşturur. Böylece hücre yapılarının korunması, cildinizde de etki göstererek sağlıklı bir cilt dokusuna kavuşmanıza imkan tanır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI NASIL İYİLEŞTİRİLİR?

Diyetinizde yapacağınız basit değişiklikler, bağırsak sağlığını büyük oranda iyileştirmeyi sağlıyor. Diyet lifini artırmak ve yemeklerinizi hazırlarken "her rengi" tabağınıza almak dengeli bir beslenmenin ilk aşamasını oluşturuyor. Böylece basit ama etkili bir adımla tüm vücudun işleyişini desteklerken aynı zamanda cildinizde de ışıltı dolu sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır.

Cildin yanı sıra genel sağlığınızı da destekleyen lifler, bağırsaklarınızdaki mikrobiyom ortamını destekler. Bu sayede vücudunuza zarar veren toksinleri ve atıkları ortadan kaldırırken hormon dengesini de korumaya yardımcı olur. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışması, hayatınızda büyük değişikler ortaya çıkarır.



TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER:

Kefir

Ev yoğurdu

Lahana turşusu

Hindistan cevizi

Somon

Çiğ badem

Ispanak

Elma

BAĞIRSAKLARA YETERİNCE ÖNEM VERİLMEDİĞİNDE NE OLUR?





Bağırsaklar, yetersiz ve kötü beslenme sonucunda hormonal dengesizliklere bağlı olarak şişkinlik, kramp, kabızlık gibi sindirim sorunlarını ortaya çıkarırken aynı zamanda cilt yüzeyinde iltihaplanmaya neden olur.

Akne, egzama, sedef hastalığı ve hatta rosacea gibi oldukça rahatsız edici hastalıklar, bağırsaklarda meydana gelen dengesizlik ve iltihabın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Üstelik vücudun bağışıklık sistemine ait hücrelerinin %70'inin bağırsakta bulunduğu düşünülürse zayıf bağırsak sağlığı, sağlıksız bir cildin de en büyük nedenlerinden birine dönüşür.

Cildinizdeki sorunları çözmek için dışarıdan uygulanan krem, losyon gibi çözümler, beklediğiniz kadar etki etmiyorsa göz atmanız gereken bir başka nokta var demektir. Eğer bağırsak sağlığınız yeterince iyi değilse, besleyici yoğun gıdalar yönünden eksik bir beslenme sistemi ile daha kötü hale gelir. Ardından tüm bağışıklık sisteminizdeki zayıflama, cildinize de yansıyacaktır. Bu nedenle cilt sorunlarınızı çözmek için öncelikle bağırsak sağlığınızı düzenlemek önemlidir.

Beslenme Uzmanı Shand, her gün sekiz ila on farklı bitkisel kaynaklı besin tüketmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca günde iki litre su içmek, yeterli uyku, stres seviyeleri ve ekran başında geçirilen sürenin kısaltılması da bağırsak ve cilt sağlığını korumak için gerekli adımlar arasında yer alır.