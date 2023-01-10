Beynin oksijenle dolmasını sağlıyor! Kan dolaşımını en üst seviyeye taşıyor...

Yürümek hem fiziksel hem de ruhsal olarak bize iyi gelen ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması gereken bir alışkanlıktır.

Yürüdüğümüzde Vücudumuzda Neler Olur?

Yürümenin bazı fiziksel faydalarını bir süredir biliyoruz. Kalbiniz için iyidir, kaslarımızı çalıştırır, dolaşımı iyileştirir, bunun gibi birçok faydası vardır. Ancak giderek daha yaygın hale gelen şey, yürümenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileridir.

Yeni başlayanlar için, yürümenin beyne giden oksijen akışını iyileştirmeye yardımcı olduğunu biliyoruz. Makul bir tempoyu korumak bile kalp atış hızımızı artırır ve daha derin nefes almamıza neden olur. Bu derin nefesler, kan dolaşımına daha fazla oksijen girmesine yardımcı olur. Kalbin daha hızlı pompalaması ile dolaşımımız artar ve beyne daha fazla oksijen gider.