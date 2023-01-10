Beynin oksijenle dolmasını sağlıyor! Kan dolaşımını en üst seviyeye taşıyor...

Yürümek hem fiziksel hem de ruhsal olarak bize iyi gelen ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması gereken bir alışkanlıktır.
Yürüdüğümüzde Vücudumuzda Neler Olur?
Yürümenin bazı fiziksel faydalarını bir süredir biliyoruz. Kalbiniz için iyidir, kaslarımızı çalıştırır, dolaşımı iyileştirir, bunun gibi birçok faydası vardır. Ancak giderek daha yaygın hale gelen şey, yürümenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileridir.
Yeni başlayanlar için, yürümenin beyne giden oksijen akışını iyileştirmeye yardımcı olduğunu biliyoruz. Makul bir tempoyu korumak bile kalp atış hızımızı artırır ve daha derin nefes almamıza neden olur. Bu derin nefesler, kan dolaşımına daha fazla oksijen girmesine yardımcı olur. Kalbin daha hızlı pompalaması ile dolaşımımız artar ve beyne daha fazla oksijen gider.
Ancak yeni araştırmalar, beyine kan akışından sorumlu olanın sadece kalplerimiz olmadığını ileri sürdü. New Mexico Highlands Üniversitesi, 12 sağlıklı genç yetişkine baktı ve onlar yürürken yukarı doğru akan kanın etkisini ölçtü. Araştırmacılar, yürürken ayaklarımızın yere çarpmasının vücudumuzdan yukarı doğru bir hidrolik dalga gönderdiğini buldular. Bu dalga aslında kanı atardamarlarımızdan yukarıya göndererek beyne giden kan akışını artıracak kadar güçlüdür.
Koşmak gibi daha yüksek etkili aktiviteler geçmişte benzer sonuçlar bulmak için çalışılmıştır, ancak bu ölçülebilir sonuç, yürüyüş söz konusu olduğunda yeni bir alandır. Alternatif olarak, aynı sonuçlar olmadan bisiklet sürmek de incelenmiştir, bu da bu fenomenin kökeninin ayakların yere çarpma etkisinde olduğunu düşündürmektedir.
Yürürken Beynimize Ne Olur?
Beyine daha fazla oksijen gitmesi iyi bir şey. Beynimiz vücudumuzun toplam oksijen kaynağının yaklaşık %20'sini kullanır, bu nedenle yeterince oksijen almazsak, "sisli" veya odaklanmamış hissetmek kolaydır.
Üstelik, beynin yaklaşık üçte biri kan damarlarından oluşur, bu nedenle önemli miktarda kan akışının beyin sağlığı için önemli olması şaşırtıcı değildir. Aslında, beyne giden kan akışının artması, daha iyi bilişsel işlev, gelişmiş hafıza ve düşüşe karşı genel koruma ile bağlantılıdır.
İyi haber şu ki, daha fazla yürümek çoğu insan için nispeten erişilebilir bir hedef. Sağlığınızı iyileştirmek için maraton koşmaya başlamanıza gerek yok, sadece yürüyüşe çıkarak başlayabilirsiniz. Ancak dışarıda yürüyorsanız da sosyal mesafeyi aklınızda bulundurun. İnsanlardan en az 1,8 metre uzakta durun ve başkalarının etrafta olmasını bekliyorsanız yüz maskesi takmayı düşünün.
Bir pedometre kullanıyorsanız, günde 10.000 adım harika (ama dik) bir hedeftir. 10.000 adım, ortalama olarak yaklaşık beş mil kadardır. Bu şu anda sizin için çok sertse, adımlarınızı günde 1.000, yani kabaca yarım mil artırmayı hedefleyin. Bir ay içinde, bugün olduğundan 14 mil daha fazla yürüyor olacaksın, bu da seni oldukça iyi hissettirecek.