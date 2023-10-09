Bir bardak sütün içine ekleyin! 2 hafta içinde kemikleri taş gibi kuvvetlendiriyor

Doğal beslenme, bu noktada en çok dikkat çeken formüllerden biri. Grip ve salgınlara hem kendinizi hem de çocuğunuzu korumanızın yolları arasında iğde meyvesi bulunuyor. Bir bardak sütün içerisine attığınız iğde meyvesi, faydası saymakla bitmeyen etkilerle bir arada geliyor. İşte iğdenin faydaları…

Tatlı - ekşi, kekremsi bir tadı olan iğde meyvesi, birçok formda tüketilebilir. İğde sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir. İshale karşı da koruyucu bir etkisi bulunur. Böylece düzenleyici bir etkiyle birlikte sindirim sisteminde iyileştirici bir etki gösterebilir.

Ağız ve diş sağlığını da koruyan bu meyve, bir anda ortaya çıkan aftlara karşı koruyucu ve diş çürüklerine karşı da etkili bir önleyici göreve sahiptir.