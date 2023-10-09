Bir bardak sütün içine ekleyin! 2 hafta içinde kemikleri taş gibi kuvvetlendiriyor

Doğal beslenme, bu noktada en çok dikkat çeken formüllerden biri. Grip ve salgınlara hem kendinizi hem de çocuğunuzu korumanızın yolları arasında iğde meyvesi bulunuyor. Bir bardak sütün içerisine attığınız iğde meyvesi, faydası saymakla bitmeyen etkilerle bir arada geliyor. İşte iğdenin faydaları…
Tatlı - ekşi, kekremsi bir tadı olan iğde meyvesi, birçok formda tüketilebilir. İğde sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir. İshale karşı da koruyucu bir etkisi bulunur. Böylece düzenleyici bir etkiyle birlikte sindirim sisteminde iyileştirici bir etki gösterebilir.
Ağız ve diş sağlığını da koruyan bu meyve, bir anda ortaya çıkan aftlara karşı koruyucu ve diş çürüklerine karşı da etkili bir önleyici göreve sahiptir.
Bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bir etkiye de sahip olan bu meyve sayesinde birçok bakteri ve virüse karşı, kendinizi koruyabilmenizi sağlar.
Kolesterolü de düşürmenizi sağlayan iğde, aynı zamanda damar sağlığını da koruyarak uzun yıllar boyunca rahat bir yaşam sürmeyi mümkün kılıyor. Refah seviyesini artıran bu durum, ömrü de uzatacak etkiler gösterebilir.
İçeriğindeki A vitamini ve lutein sayesinde göz sağlığını da destekler. Bu nedenle iğde tüketimi, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek görüş bozuklukları riskinin de önüne geçebilir.
Düşük glisemik indekse sahip olan bu besin, aynı zamanda diyabete karşı koruyucu olmasının yanı sıra; diyabet riski altında olan kişiler için de en ideal besinlerden biridir. Kan şekerinde ani yükselişlere neden olmaz, böylece sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak atıştırmalık saatlerinde bile tüketebileceğiniz bir alternatif haline gelebilirler.
Dr. Ömer Terzi ise verdiği tarifle aynı zamanda, iğdenin faydalı etkilerine odaklanıyor. Sütün içerisine eklenen iğde tozu, birçok noktada bağışıklık destekleyici bir içeceğe dönüşebiliyor. Kemikleri de güçlendiren bu karışım, aynı zamanda solunum sisteminde iyileştirici özelliklere sahip. İçeriğindeki C vitamini ve sütte bulunan kalsiyum birlikte tüketildiğinde, kalsiyum emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesini sağlayabilir.