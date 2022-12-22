Bir çay kaşığına sığan şifa! Her sabah bunu yiyen hasta olmuyor: Dilinize koyduğunuz an…

Bal, şekerin yanı sıra amino asitler, vitaminler, mineraller, demir, çinko ve antioksidanların bir karışımını içerir. Bal, doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra, iltihap önleyici, antioksidan ve antibakteriyel madde olarak da kullanılmaktadır. İnsanlar genellikle balı öksürüğü, yanıkları ve yara iyileşmesini tedavi etmek için kullanıyorlar. Özellikle her sabah yediğinizde, hastalıklara karşı vücudunuza kalkan olacak.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Kilo kontrolü için Bal kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ünlü yazar ve beslenme uzmanı Mike McInnes'e göre bal, siz uyurken bile vücut yağlarını yakar. Kilo vermek için en iyi besinlerden biridir.
Doktorlar yatmadan önce bir kaşık bal içmeyi tavsiye ediyor. Sabah ilk iş olarak tüketmek, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur ve bu da daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda sabah aç karna ılık su ile bal tüketmek oldukça faydalıdır.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Bal, boğaz ağrısını iyileştirmeye doğal olarak yardımcı olan sayısız tıbbi özelliğe sahiptir. Antioksidanları ve bakterilerle savaşan varlıkları ayrıca virüslerin, bakterilerin ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.
Doktorlara ve bilim adamlarına göre, karabuğday balı en yüksek sayıya sahiptir.antioksidanlar ve günlük olarak tüketildiğinde uzun vadede bağışıklığı güçlendirmek için faydalı olabilir ve bu nedenle balın bağışıklığı en iyi güçlendiren gıdalardan biri olduğu bilinmektedir.
ÖKSÜRÜĞÜ YOK EDER
Balın kuru öksürük ve ıslak öksürük için en iyi ev ilaçlarından biri olduğu bilinmektedir. Araştırmalar ayrıca bir çorba kaşığı bal içmenin boğazdaki tahrişi azaltabileceğini göstermiştir. Bal, özellikle çocuklar için öksürük için tercih edilen doğal ilaçtır, çünkü gece öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur ve düzgün bir uyku sağlar.
AĞIZ VE BOĞAZ YANMASINI YOK EDİYOR
Ağız yanması çok sık karşılaşılan durumlardan biri oluyor. Fazla karşılaşıldığı için de damak etkileniyor. Bu durum ise enfeksiyonu artırıyor. Uzmanlar ağız yanması sırasında 1 çay kaşığı bal yemenizi öneriyor. Bunun sonucunda ağız içindeki enfeksiyon azalarak bitmiş olacak. Ağzın tam orta yerine yerleştirin böylece damak yanmanız ve boğazınızdaki yanma azalacak.
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Balın antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellikleri vardır, bu nedenle bal yaraları iyileştirmek için kullanılır. Herhangi bir cilt yaralanmasından sonra, cildinizde yaşayan bakteriler bulaşabilir Balın, bu bakterileri yok ettiği tespit edilmiştir.
SİNÜS SORUNLARINA YARDIMCI OLUR
Artan kirlilik ve tozla birlikte bugünlerde birçok insan sinüsle ilgili sorunlardan muzdarip. Sinüsler, solunum sistemini alerjilerden ve enfeksiyonlardan korumak için mukus üreten kafatasındaki küçük oyuklardır.
Enfeksiyonlardan muzdarip olduğumuzda, virüsler sinüsü tıkar, havayı ve sıkıntıya neden olan mukusu hapseder. Bal ise enfeksiyonları temizlemeye ve iltihapları azaltmaya yardımcı olan doğal bir bakteri önleyici ve antiseptiktir.
DİŞ ETİ İLTİHAPLANMALARINI YOK EDER
Diş eti iltihabı, kanama ve plak gibi diş ve diş eti hastalıkları düzenli bal kullanımı ile büyük ölçüde tedavi edilebilmektedir.Balın, bakterilerin büyümesini önleyen anti-mikrobiyal ajan görevi gören antiseptik hidrojen peroksit saldığı bilinmektedir. Uzmanların gargara olarak kullanılmak üzere su ile karıştırılmış ham balın kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca doğrudan etkilenen diş etlerine bal sürmek, ağrı, iltihaplanma ve diğer periodontal hastalıklardan anında rahatlama sağlar.