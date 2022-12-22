Bir çay kaşığına sığan şifa! Her sabah bunu yiyen hasta olmuyor: Dilinize koyduğunuz an…

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Bal, boğaz ağrısını iyileştirmeye doğal olarak yardımcı olan sayısız tıbbi özelliğe sahiptir. Antioksidanları ve bakterilerle savaşan varlıkları ayrıca virüslerin, bakterilerin ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Doktorlara ve bilim adamlarına göre, karabuğday balı en yüksek sayıya sahiptir.antioksidanlar ve günlük olarak tüketildiğinde uzun vadede bağışıklığı güçlendirmek için faydalı olabilir ve bu nedenle balın bağışıklığı en iyi güçlendiren gıdalardan biri olduğu bilinmektedir.