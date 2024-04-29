Böbrek hastalıklarının çaresi! Formülü yemek tabağınızda...

Nefroloji Uzmanı Dr. Feyza Bayrakdar Çağlayan, kronik böbrek hastalığında dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Hastalığın evresine göre değişkenlik göstereceğinden takip eden doktor ve diyetisyen ile birlikte değerlendirilmeli, böbrek fonksiyonları değiştikçe yeniden düzenlenmelidir. Böbrekler için mucizevi besinler bulunmamasına rağmen dengeli, düzenli beslenme ile böbreklerimizi korumak elimizde” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:45 PAYLAŞ ABONE OL

Nefroloji Uzmanı Dr. Feyza Bayrakdar Çağlayan, böbrek hastalığında beslenmenin önemine dikkat çekti. Dengeli beslenmenin her gün doğru miktarda protein, kalori, vitamin ve mineral sağladığını belirten Dr. Çağlayan, "Sağlıklı beslenmek, fiziksel olarak aktif kalmak ve tüm ilaçlarınızı reçete edildiği gibi almak, sağlıklı kalmanızın ve kendinizi iyi hissetmenizin önemli kilometre taşlarıdır. Böbreklerinizin vücudunuzdaki besin ve minerallerin doğru dengesini korumaya yardımcı olacağını, ancak böbrek hastalığınız varsa böbreklerinizin bu işi pek iyi yapamayabileceğini göz önüne alarak bu tür durumlarda beslenmenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Ancak böbrek hastalığı olan herkes için doğru bir beslenme planı yoktur" diye konuştu.

'BESLENMEDEKİ PROTEİN, SODYUM, POTASYUM, FOSFOR VE KALSİYUM İÇERİKLERİ DENGELENMELİ' Böbrek fonksiyonuna ve diğer faktörlere bağlı olarak kişinin ne yiyebileceğinin ya da yiyemeyeceğinin zamanla değişebileceğini vurgulayan Çağlayan, "Diyabet veya kalp rahatsızlıkları için özel bir diyet uyguluyorsanız, bunu uygulamaya devam etmeniz gerekecektir. Fakat böbrek hastalığı olan kişilerin diyetlerinde protein, sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum içeriklerini dengelemeleri gerekecektir ayrıca doğru miktarda yemek, kanınızdaki atık ve sıvı birikimini kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bu, böbreklerinizin ekstra atık ve sıvıyı uzaklaştırmak için çok fazla çalışmasına gerek kalmayacağı anlamına gelir. Aşırı proteinli beslenmekte bazı sorunlara yol açabilir. Çok fazla proteinli beslenmek, kanınızda atık birikmesine neden olabilir ve böbrekleriniz bu fazla atıkların tamamını temizleyemeyebilir. Ancak protein alımı çok düşükse başka sorunlara neden olabilir. Bu nedenle her gün doğru miktarda yemek önemlidir" dedi.