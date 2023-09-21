Bu besinin görevi karaciğeri iyileştirmek! 20 günde karaciğeri yeniliyor, hastalıklara kalkan oluyor

Ayrıca 2017 yılında yapılan bir inceleme, yeşil çay içen kişilerin karaciğer kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu buldu. En düşük risk, günde dört veya daha fazla bardak içen kişilerde görüldü. Ancak bazı kişilerin, özellikle de karaciğer problemi olanların, yeşil çayı takviye olarak tüketmeden önce dikkatli olmaları ve doktorlarına danışmaları gerekmektedir.