Bu bitki adeta “kansersavar”! Tümörleri %85 oranında küçültme gücüne sahip

2011'de Critical Reviews in Food Science and Nutrition'da yayınlanan bir meta-analiz, biberiyenin kolorektal kanser ve diğer kanser türleri üzerindeki koruyucu etkilerini gösterdi. Araştırmacılar, biberiye özü ve bileşenlerinin antikanser potansiyelini gösteren hayvan ve hücre çalışmalarından elde edilen kapsamlı bir literatür olduğunu belirtti.

"İÇERİĞİNDEKİ ASİTLER KANSERE KARŞI MÜCADELEDE ETKİLİ" Karnosolün yanı sıra, karnosik asitler, rustik asitler ve rosmarinik asit gibi diğer bileşiklerin de kansere karşı mücadelede yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmacılar; biberiyenin kolon, meme, karaciğer, mide, ayrıca melanom ve lösemi hücreleri dahil olmak üzere çeşitli organlardaki tümörlerin gelişimini baskılama yeteneği ile kanıtladığını dile getirdi.