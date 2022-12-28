Bu bitki adeta “kansersavar”! Tümörleri %85 oranında küçültme gücüne sahip

Biberiye ve kekik, tümör baskılayıcı özelliklerinden dolayı kanserin önlenmesi için en iyi seçeneklerin başında geliyor. 2019'da International Journal of Molecular Science'da yayınlanan bir araştırma grubu, kekiğin anti-tümör etkilerini değerlendirdi.
"KEKİK TÜMÖR HACMİNİ %85 ORANINDA KÜÇÜLTEBİLDİ"
Farelerde, iki farklı konsantrasyondaki kekiğin tümör hacmini kontrollere kıyasla sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 84 oranında azalttığı bulundu. Araştırmacılar tümörlerin sıklığında kontrollere kıyasla yaklaşık yüzde 53 azalma gözlemlediler. Bu etkilerin çoğu, antioksidan olarak çalışabilen ve hücreleri kanserden koruyabilen bir grup fitokimyasal olan kekiğin terpenoidleri ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
Araştırmacılar, kekiğin kanser hastalığının gelişimini ve ilerlemesini etkilediğinin kanıtlandığını belirtiyor. Antioksidan, antiinflamatuar ve immünomodülatör aktiviteye sahip fitokimyasalların kanserin büyümesini ve yayılmasını azaltabileceğini dile getiren bilim insanları bu bitkinin kanser üzerinde umut veren etkilerinin olduğunu söyledi.
"BİBERİYE KANSEROJEN BİLEŞİKLERE KARŞI GÜÇLÜ BİR KORUYUCU"
Araştırmacı J. Scott Smith, kekiğinin yanı sıra biberiyenin heterosiklik aminler (HCA'lar) olarak bilinen kanserojen bileşiklere karşı gücünü öğrendiğinde Kansas Üniversitesi'nde bir proje yürütüyordu.
Araştırma, et köftelerine biberiye özleri eklemenin HCA'lar gibi kanserojen bileşiklerin seviyelerini yüzde 30 ila 100 oranında azalttığını ileri sürdü. Sonuçlar, biftekleri belirli otlar ve baharatlarla marine etmenin de HCA'ları azalttığını gösteren önceki araştırmalarla bağlantılıydı.
"KANSER HÜCRESİNİN BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATIYOR"
Ohio Eyalet Üniversitesi'ne göre biberiye, kanser hücresi büyümesini yavaşlatabilen, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirebilen, kanserle ilgili hormonların üretimini sınırlayabilen ve bir antioksidan olarak işlev görebilen bir fitokimyasal olan karnosol açısından zengindir. Birçok çalışma, biberiyenin kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyerek tümörlerin büyümesini engellediğini göstermiştir.
2011'de Critical Reviews in Food Science and Nutrition'da yayınlanan bir meta-analiz, biberiyenin kolorektal kanser ve diğer kanser türleri üzerindeki koruyucu etkilerini gösterdi. Araştırmacılar, biberiye özü ve bileşenlerinin antikanser potansiyelini gösteren hayvan ve hücre çalışmalarından elde edilen kapsamlı bir literatür olduğunu belirtti.
"İÇERİĞİNDEKİ ASİTLER KANSERE KARŞI MÜCADELEDE ETKİLİ"
Karnosolün yanı sıra, karnosik asitler, rustik asitler ve rosmarinik asit gibi diğer bileşiklerin de kansere karşı mücadelede yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmacılar; biberiyenin kolon, meme, karaciğer, mide, ayrıca melanom ve lösemi hücreleri dahil olmak üzere çeşitli organlardaki tümörlerin gelişimini baskılama yeteneği ile kanıtladığını dile getirdi.
2014 yılında, PLOSOne'da yayınlanan araştırma, ağızdan verilen biberiye özünün farelerde tümör büyümesini yüzde 46 oranında önemli ölçüde bastırdığını gösterdikten sonra bu bulguları güçlendirdi. Biberiye ve kekik, fesleğen, nane, adaçayı, kekik, mercanköşk ve kekik ile birlikte antioksidan bakımından zengin bitki ve baharatlar arasındadır.