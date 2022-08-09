Bu hata dişlerin dökülmesine neden oluyor! Fırçaladıktan sonra yapmazsanız…

Günlük yaşantıda diş bakımında yapılan hataların çok ciddi sonuçları olabiliyor. Ağrı içerisinde uykusuz geçirilen geceler dahil tüm bu yıkıcı etkilerden kaçınmanız için yapmanız gerekenler ise aslında çok basit.
DİŞLERİ DÜZGÜN FIRÇALAMAK
Dişlerinizi günde en az iki defa düzenli olarak fırçalamak ve en az bir defa diş ipi kullanmak en temel yöntemlerin başında geliyor.
DİŞ FIRÇASI SEÇİMİ
Diş fırçası seçimi de bu noktada oldukça önemlidir. En iyi sonuçlar için elektrikli ya da otomatik diş fırçaları önerilmektedir. Bu diş fırçaları manuel olanlara göre plak birikimini gidermede daha etkili olmaktadır. Aynı zamanda diş etlerini uyararır ve yiyeceklerin dişler arasında birikebileceği ulaşılması zor yerlerden plakların çıkarılmasına da yardımcı olur. Ancak elektrikli diş fırçası yerine florürlü diş macunu ile manuel fırçalama da yeterli olacaktır.
Diş fırçası seçerken yumuşan olması önemlidir çünkü diş eti dokusuna daha az zarar verir. Ancak yumuşak diş fırçası kullanırken bile bastırmamak oldukça önemlidir çünkü çok sert fırçalamak diş eti dokusuna zarar verebilir ve diş minesiyle kaplı kök yüzeyleri de dahil olmak üzere dişlerinizin köklerini açığa çıkaran diş etlerinin çekilmesine neden olabilir.
MACUN SEÇİMİ
Diş macunlarının birçok farklı özelliği vardır. Bazıları dişleri beyazlatmayı vaadeder bazıları ise ferah nefes. Bu noktada içeriğinde florür bulunması diş sağlığınızı korumak adına yeterli olacaktır.
DİŞ İPİ KULLANMAK
Diş ipi sadece dişlerinizin arasından yemeleri çıkarmaya yardımcı olmaz, aynı zamanda bakterilerin biriktiği ve ağız kokusuna neden olduğu diş eti çizgisinin etrafını da temizler. Bununla birlikte, birçok insan düzenli olarak diş ipi kullanmaz çünkü bunu sıkıcı veya doğru şekilde yapmayı zor bulur. Ancak diş ipi kullanmamak ilerleyen süreçte dilerin çürümesinden dökülmesine kadar birçok ciddi sonuçla karşılaşmanıza neden olabilir.
SERT ŞEKER VEYA PATLAMIŞ MISIR GİBİ YİYECEKLER TÜKETMEK
Şeker tüketmek dişlerin çürümesinin altında yatan en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle dişçiler tüketilmesini önermez. Ancak sert şekerlerin yenmesi çürüklere ek olarak dişlerin kırılmasına da neden olabilir. Aynı şekilde patlamış mısır ya da kuruyemişler de benzer oranda sert bir yiyecektir ve dişlerin kırılmasına yol açabilir.
ASİTLİ YİYECEK VE İÇECEKLER TÜKETMEK
Narenciyeler, meyve suları, domates ve asitli içecekler diş minenizi aşındıracağından aşırı tüketiminden kaçınılmaklıdır. Diş minesi aşındığında alt kısmında bulunan dentin tabakasının ortaya çıkmasına neden olur. Dentin ise mineden çok daha koyu ve sarı renkli olduğundan istenmeyen bir görüntü oluşur. Bu durumda beyazlatma işlemi de işe yaramayacağından düzeltilmesinin tek tolu dişleri kaplamaktır.
SUSUZ KALMAK
Suyun vücudumuz için faydaları saymakla bitmez. Bunların arasında dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutmak da vardır. Yeterince su tüketilmediğinde ağzınız kuru ve daha az tükürük üretirsiniz. Tükürüğün azalması ise bakterilerin ağzınızda daha fazla üremesine neden olur. Bu durumun sonucunda ise daha fazla hastalık ve çürük gelişebilmektedir.
İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için günde en az sekiz bardak su tükettiğinizden emin olun. Eğer su içmeyi unutuyorsanız sürekli olarak yanınızda bir su şişesi bulunudurun. Bu sayede sürekli olarak su içmeyi hatırlayabilir ve kısa sürede su içme alışkanlığı edinebilirsiniz.
DİŞ HEKİMİN DÜZENLİ ZİYARET ETMEK
Düzenli olarak gideceğiniz kontroller dişlerinizde sizin fark edemediğiniz ancak ileride gelişebilecek komplikasyonlara karşı erken hareket etmenize yardımcı olacaktır. Çoğu kişi dişçiye gitmeyi sevmez ancak düzenli ziyaretlerden kaçınılması ilerleyen süreçte kaçınılmaz ve büyük tedaviler için diş doktorunu ziyaret etmenize neden olabilir. Bu nedenle altı ay ila yılda bir diş hekiminizi ziyaret etmeniz önerilir.