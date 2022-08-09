Bu hata dişlerin dökülmesine neden oluyor! Fırçaladıktan sonra yapmazsanız…

SERT ŞEKER VEYA PATLAMIŞ MISIR GİBİ YİYECEKLER TÜKETMEK

Şeker tüketmek dişlerin çürümesinin altında yatan en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle dişçiler tüketilmesini önermez. Ancak sert şekerlerin yenmesi çürüklere ek olarak dişlerin kırılmasına da neden olabilir. Aynı şekilde patlamış mısır ya da kuruyemişler de benzer oranda sert bir yiyecektir ve dişlerin kırılmasına yol açabilir.

ASİTLİ YİYECEK VE İÇECEKLER TÜKETMEK

Narenciyeler, meyve suları, domates ve asitli içecekler diş minenizi aşındıracağından aşırı tüketiminden kaçınılmaklıdır. Diş minesi aşındığında alt kısmında bulunan dentin tabakasının ortaya çıkmasına neden olur. Dentin ise mineden çok daha koyu ve sarı renkli olduğundan istenmeyen bir görüntü oluşur. Bu durumda beyazlatma işlemi de işe yaramayacağından düzeltilmesinin tek tolu dişleri kaplamaktır.