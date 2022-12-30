Bu içecek antibiyotik kadar güçlü! Günde bir bardak içtiğinizde vücuttaki zehri söküp atıyor...

Antibiyotikten daha fazla etkili olan bu besin dikkatli kullanıldığında neredeyse her hastalığa şifa olan bu baharatın öne çıkan faydaları arasına şunlar bulunuyor…
ZENCEFİLİN FAYDALARI
Zencefil gerçek bir tıbbi tedavinin yerine geçmez. Bununla birlikte, araştırmalar bazı faydalı özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir. Bunların başında ise şunlar geliyor;
BULANTIYI GİDERİR
Araştırmacılar neden işe yaradığından emin olmasa da, zencefil mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla mücadele etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Zencefil, mide- bağırsak motilitesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Yiyeceklerin hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve mide bulantısı oluşturma olasılığını azaltır. Diğer bir teori, zencefilin mide bulantısıyla savaşmak için serotonin reseptör alt tiplerini merkezi olarak etkileyebileceğidir.
Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı hafifletmek için zencefil kapsülleri ve zencefil tozu kullanan 10 çalışmayı inceleyen bir literatür taraması, zencefilin kemoterapiden sonraki 1. günde bu durumu kontrol etmede "önemli ölçüde etkili" olduğunu, ancak bulantı ve kusmaya karşı etkili olmadığını buldu. Kemoterapinin 1. günü. Bununla birlikte, kemoterapiye eşlik edebilecek zencefil ve mide bulantısını inceleyen diğer araştırmalar hiçbir fayda sağlamadı.
Zencefilin hamile kadınlarda sabah bulantısını azaltmadaki etkilerini inceleyen başka bir araştırma incelemesinde, araştırmacılar dört gün boyunca bir gram taze zencefil kökü tüketmenin kadınlarda mide bulantısı ve kusmayı "önemli ölçüde" azalttığını ve doğmamış bebeklerine zarar vermediğini bulmuşlardır (ancak hamilelik süresince alınacak her türlü ilaç ve takviye için öncesinde mutlaka doktora danışılmalıdır).
Zencefil ayrıca araba ve deniz tutması gibi hareket kaynaklı mide bulantısını azaltmada da etkili görünüyor. Dalgalı denizlerde yelken açmaya alışık olmayan donanma öğrencilerinin dahil edildiği bir çalışmada, bir gram toz zencefil kökü alanların, plasebo alanlara göre kusma ve soğuk terleme (deniz tutmasının belirtileri) yaşama olasılığı daha düşüktü. Dr. Anthony Kaveh "Bir tutamda, ayrıca bir veya iki santim taze zencefil kökünü soyabilir ve mide bulantısına karşın çiğneyebilir veya emebilirsiniz" dedi.
ENFEKSİYONU ÖNLER
Araştırmalar, gargarada kullanılan zencefil özünün, özellikle Candida mayasının neden olduğu bazı ağız mantarlarının oluşumunu durdurabildiğini göstermiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta, ağızdaki candida mayalarının çoğu önemsiz ve asemptomatiktir. Başka bir çalışma, %10 zencefil özünün, bağırsakta ve sindirim sistemde de bulunabilen S. mutans ve E. faecalis dahil olmak üzere ağızda yaygın olarak bulunan diğer bakterilere karşı savaşabileceğini göstermekte.
İLTİHABI AZALTIR
Diz osteoartriti olan yaşlı insanları içeren araştırmalara üç ay boyunca günde 500 mg zencefil tozu veya sadece nişasta içeren bir plasebo verildi. Üç ayın sonunda, zencefil tozunu alanların kanlarında, plasebo grubundakilere göre daha düşük seviyelerde inflamatuar belirteçler (vücutta iltihaplanmayı gösteren moleküller) vardı.
Araştırmacılar, zencefilin anti-enflamatuar özelliklerinin veya daha spesifik olarak, zencefildeki gingeroller ve shogaol bileşiklerinin osteoartrit ile ilgili enflamatuar faktörleri azalttığını düşünüyorlar. Zencefilin romatoid artrit (bağışıklık sistemindeki bir sorundan kaynaklanan bir artrit) üzerindeki etkisini inceleyen diğer araştırmalar umut vaat ediyor, ancak bilim insanları daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Zencefil alan diz ağrısı çekenlerin yaşam kalitesindeki değişikliği araştırmak için de araştırmaya ihtiyaç vardır.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
2008'de yapılan bir çalışmada, yüksek kolesterolü olan 45 kişiye günde üç doza bölünmüş 3 gram zencefil verildi. Kolesterolü yüksek olan 40 kişiye ise plasebo verildi. 45 günlük çalışmanın sonunda, her iki grup da trigliseritlerde, kolesterolde ve düşük yoğunluklu lipoproteinlerde (LDL, "kötü" kolesterol) ve çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerde azalma gördü. Ancak zencefil grubundakiler daha büyük bir azalma görürken, yüksek yoğunluklu lipoprotein ("iyi" kolesterol) arttı.
BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
60 orta yaşlı kadın üzerinde yapılan bir araştırma, iki ay boyunca günde bir kez 400-800 mg zencefil alanların, plasebo alan kadınlara kıyasla daha iyi beyin fonksiyonlarına (örneğin, daha iyi dikkat ve hafıza) sahip olduğunu buldu. Üç ay boyunca zencefil takviyesi alan menopoz sonrası kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada da benzer bulgulara ulaşıldı.
TÜKETİRKEN DİKKAT!
Zencefil tüketmek isteyen kronik hastalar ve emziren anneler, hamileler öncesinde mutlaka doktoruna danışmalıdır. Zencefilin aşırı tüketimi göğüste ağrılı yanma hissi, geğirme, ishal ve ağızda tahrişe neden olabilir.
ZENCEFİLLİ SU TARİFİ
YAPILIŞI:
Salatalığı doğrayıp dilimleyin. Aynı şekilde limon ve zencefili doğrayın. Ardından suyun içerisine koyun ve nane yapraklarını ekleyin. 1 gece buzdolabında dinlendirip tüketebilirsiniz.