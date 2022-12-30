Bu içecek antibiyotik kadar güçlü! Günde bir bardak içtiğinizde vücuttaki zehri söküp atıyor...

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı hafifletmek için zencefil kapsülleri ve zencefil tozu kullanan 10 çalışmayı inceleyen bir literatür taraması, zencefilin kemoterapiden sonraki 1. günde bu durumu kontrol etmede "önemli ölçüde etkili" olduğunu, ancak bulantı ve kusmaya karşı etkili olmadığını buldu. Kemoterapinin 1. günü. Bununla birlikte, kemoterapiye eşlik edebilecek zencefil ve mide bulantısını inceleyen diğer araştırmalar hiçbir fayda sağlamadı.

Zencefilin hamile kadınlarda sabah bulantısını azaltmadaki etkilerini inceleyen başka bir araştırma incelemesinde, araştırmacılar dört gün boyunca bir gram taze zencefil kökü tüketmenin kadınlarda mide bulantısı ve kusmayı "önemli ölçüde" azalttığını ve doğmamış bebeklerine zarar vermediğini bulmuşlardır (ancak hamilelik süresince alınacak her türlü ilaç ve takviye için öncesinde mutlaka doktora danışılmalıdır).