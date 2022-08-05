Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...

Demans özellikle ilerleyen yaşlarda görülen bir rahatsızlık olmasına karşın, başta kan grubu olmak üzere çeşitli etkenler daha genç yaşlarda daha sık görülmesine neden oluyor…
BU KAN GRUBUNDAKİLER RİSK ALTINDA
Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre AB kan grubu hem ülkemizde hem de dünyada az bulunan kan grupları arasındadır. Ancak bu kan grubuna sahip bireylerde diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla hafıza ve düşünsel rahatsızlıklar geliştirme risklerinin yüzde 82 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Farklı araştırmalar ise 0 kan grubuna sahip bireylerin demansı tetikleyen kalp hastalıkları ve felç bakımından daha az risk altında olduğunu göstermekte.
AB KAN GRUBU VE FAKTÖR VIII
Çalışmada AB kan grubundaki kişilerin daha büyük risk altında olma sebebinin ise faktör VIII'den kaynaklandığını belirtiyor. Araştırmacılar ek olarak kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir protein olarak faktör VIII'in kandaki seviyelerini de incelediler. Yüksek seviyede faktör VIII'in ise araştırmacılar sonucu düşüncede ve hafızada rahatsızlık gelişme riskinin yüzde 24 daha fazla olduğu anlaşıldı. AB kan grubundaki bireylerde gözlemlenen faktör VIII oranı ise diğer kan gruplarınınkinden daha fazlaydı.
ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırmacılar bu çalışma için farklı kökenlerden 30.000'den fazla bireyi 3-4 yıl boyunca inceledi. Araştırmanın başlangıcında, çalışma sırasında düşünme ve hafıza sorunları yaşayan veya bilişsel bozukluğu olan 495 katılımcıyı belirlendi. Bunlar, bilişsel sorunları olmayan 587 kişiyle karşılaştırıldı.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ
Bu araştırma sonucunda kan grubunun demans üzerinde büyük bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Ancak demansın belirtileri bununla sınırlı değil, o nedenle diğer faktörleri de bilmekte fayda var. Kan grubunun dışında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin de bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığı bilinmektedir.
Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Mary Cushman,"Kan tipi, inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ile beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Ancak bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var." dedi.
DEMANS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Demans beyin hücrelerinin hasar görmesiyle meydana çıkar. Bu durum ise genetik, belirli yaşam tarzı alışkanlıları veya tramvatik beyin hasarlarından kaynaklanabilir. Yaş da bunama için oldukça büyük bir risk faktörüdür. Örneğin, 65-74 yaşlarındaki kişilerin %5'inde demansa rastlanırken, 85 yaş ve üzerindekilerin %33'ünde demans görülmektedir. Bilim insanları, tip 2 diyabete ve obezite rahatsızlıklarına sahip olan bireylerin her iki rahatsızlığın da nöroinflamasyona ve nörodejenerasyona neden olması sebebiyle risk grubunla oldukları söylemekte.
DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNERİLİYOR
Demansı önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey düzenli fiziksel egzersizdir. 44 yıl boyunca devam eden bir çalışmada 40'lı yaşlarında mükemmel fiziksel zindeliğe sahip kadınların, orta derecede fiziksel zindeliğe sahip olan kadınlara kıyasla bunama yaşama olasılığının %88 daha az olduğunu ortaya koydu.
Demans hastalığından korunmak adına haftanın beş günü günde 30 dakika fiziksel aktivite önerilmektedir. Uzmanlar yetişkin bireylerin her hafta 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktiviye ve 2 gün ise kaslarını güçlendirmek üzere çalışmaları gerektiğini söylüyor.