Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...

Araştırmacılar bu çalışma için farklı kökenlerden 30.000'den fazla bireyi 3-4 yıl boyunca inceledi. Araştırmanın başlangıcında, çalışma sırasında düşünme ve hafıza sorunları yaşayan veya bilişsel bozukluğu olan 495 katılımcıyı belirlendi. Bunlar, bilişsel sorunları olmayan 587 kişiyle karşılaştırıldı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ

Bu araştırma sonucunda kan grubunun demans üzerinde büyük bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Ancak demansın belirtileri bununla sınırlı değil, o nedenle diğer faktörleri de bilmekte fayda var. Kan grubunun dışında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin de bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığı bilinmektedir.

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Mary Cushman,"Kan tipi, inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ile beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Ancak bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var." dedi.