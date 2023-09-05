Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Alzheimer riskiniz %82 daha fazla

KALP KRİZİ VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI

Kan grubunuz, sizi kalp krizi ve kalp hastalığı gibi ciddi risklere karşı daha yüksek bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Bunun neden; A, B veya AB kan gruplarına sahip kişilerde bulunan AB0 geni adı verilen bir genin bulunmasıdır. Bu gene sahip olmayan tek grup ise; 0 kan grubudur.

AB0 genine sahipseniz ve kirlilik seviyesinin yüksek olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bu gene sahip olmayanlara göre kalp krizi riskiniz daha yüksek olabilir.

Hematoloji Uzmanı Dr. Douglas Guggenheim, "AB0 geni aynı zamanda koroner arter hastalığı (KAH) riskinizi de artırabilir. KAH, kalbinize kan sağlayan ve kalbinize kan sağlayan arterler sertleşip daraldığında gelişir; bu, eğer tıkanırlarsa kalp krizine neden olabilir." açıklamasında bulunuyor.