Bu kış hasta olmak istemeyenlerin doğal ilacı! Öksürüğü şıp diye kesiyor

Sindirimin düzgün bir şekilde çalışmasına destek olur. Sindirilemez bir özelliğe sahip olduğu için bağırsaklara iyi gelir, kabızlığı engeller. Lif açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

Keçiboynuzunun içeriğinde yer alan çözünmez lif; bağırsak ve sindirim sistemini olumlu bir biçimde etkiler. Vücutta bulunan suyun tutulmasını neden olur böylece besinlerin bağırsak içerisinde hareket etmesini sağlar.

Keçiboynuzu yüksek antioksidan oranına sahiptir. Oksidatif stresin artması; kronik hastalıklara, artrit ve kansere yol açabilir. Keçiboynuzu yüksek antioksidan oranıyla oksidatif stresin azalmasını sağlayarak bu hastalıklara karşı kişiyi korur.

Önemli oranda yoğunlaştırılmış, tanen isimli suda çözünebilen polifenoller içerir. Bu polifenoller, antikanserojenik ve antimutajenik özellikleri sayesinde kanser ve diğer ciddi hastalıklarla mücadele eder. Ayrıca keçiboynuzu ununun yüksek orandaki antioksidan miktarı, böbrek hücrelerini olumlu bir biçimde etkileyerek böbrek sağlığına iyi gelir.

Keçiboynuzunun antioksidan özelliği, mide mukozasının tamirine yardımcı olur. Böylece ülser gibi mide hastalıklarına karşı faydalı olabilir.