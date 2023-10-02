Bu kış hasta olmak istemeyenlerin doğal ilacı! Öksürüğü şıp diye kesiyor

Harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, ismini ağacından alan bir bitkidir. Çiğ olarak, pekmez formunda, un, kahve ve çay şeklinde tüketilebilir. Keçiboynuzu; kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum ve demir mineralleri açısından zengin kaynaklardan biridir.
Keçiboynuzunun balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürük tedavisinde geleneksel olarak kullanılır. Soğuk algınlığı, nefes darlığı gibi göğüs hastalıklarına karşı faydalı etkileri bulunabilir. Bronşit ve astıma karşı mücadele edebilen bu besin, soğuk havanın etkisiyle meydana gelen alerjik astıma da iyi gelebilir.
Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Mutlaka tüketmeden önce olası bir alerjen riskine karşı doktorunuza danışın.
KALSİYUM KAYNAĞI
Keçiboynuzu, yüksek derecede kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını olumlu bir biçimde etkiler. 6 gram keçiboynuzu tozunda 20.9 miligram kalsiyum bulunur, bu oran sayesinde etkili bir kalsiyum desteği alabilirsiniz. İlerleyen yaşlarda kadınlarda görülen kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlar. Kalsiyum oranı sayesinde çocukların kemik gelişimine katkıda bulunur.
SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALI
Keçiboynuzunun içeriğinde yer alan çözünmez lif; bağırsak ve sindirim sistemini olumlu bir biçimde etkiler. Vücutta bulunan suyun tutulmasını neden olur böylece besinlerin bağırsak içerisinde hareket etmesini sağlar.
Sindirimin düzgün bir şekilde çalışmasına destek olur. Sindirilemez bir özelliğe sahip olduğu için bağırsaklara iyi gelir, kabızlığı engeller. Lif açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.
HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU
Keçiboynuzu yüksek antioksidan oranına sahiptir. Oksidatif stresin artması; kronik hastalıklara, artrit ve kansere yol açabilir. Keçiboynuzu yüksek antioksidan oranıyla oksidatif stresin azalmasını sağlayarak bu hastalıklara karşı kişiyi korur.
Önemli oranda yoğunlaştırılmış, tanen isimli suda çözünebilen polifenoller içerir. Bu polifenoller, antikanserojenik ve antimutajenik özellikleri sayesinde kanser ve diğer ciddi hastalıklarla mücadele eder. Ayrıca keçiboynuzu ununun yüksek orandaki antioksidan miktarı, böbrek hücrelerini olumlu bir biçimde etkileyerek böbrek sağlığına iyi gelir.
Keçiboynuzunun antioksidan özelliği, mide mukozasının tamirine yardımcı olur. Böylece ülser gibi mide hastalıklarına karşı faydalı olabilir.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR
Keçiboynuzu içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı iyi gelir. Damar tıkanıklığını giderir ve kanın temizlenmesine destek olur. Böylece kalbin rahatlamasını ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlar.
Bir araştırmada, kan kolesterol oranının normalin üzerinde olduğu zamanlarda keçiboynuzu unu tüketen kişilerin kötü kolesterolü (LDL) üzerinde olumlu sonuçlara ulaşıldı. Araştırmada; kan kolesterol oranının normalin üzerinde olan kişiler 2 ay süresince çiğ bir biçimde 10 gram keçiboynuzu unu tükettiler. Keçiboynuzu ununun yoğurt, su ve süte eklenmesiyle değerlerin normale ulaştığı sonucuna varıldı.
Yapılan başka çalışmalar ise kalp ve damar hastalığı tehlikesi bulunan kişileri için de tedavi edici ve koruyucu özellikleri olduğunu göstermektedir. Keçiboynuzu, kötü kolesterol ve total kolesterolü düşürmeye destek olur bu nedenle hiperlipideminin azalmasına destek olur.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Keçiboynuzu; yüksek miktarda suda çözünmeyen diyet lifi bulundurduğu için glisemik indeksi düşüktür. Düşük şeker oranı, kan şekerinin dengelenmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede insülin direnci ve diyabeti olan kişiler dengeli bir biçimde tüketebilirler.
KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLMELİ?
Keçiboynuzunu bütün olarak taze, kurutulmuş ya da pekmez biçiminde tüketilebilir. Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda ekmeğe sürüp tüketebilir, 3 tatlı kaşığı kadar direkt olarak yenilebilir; süte ve yoğurda katılarak da tüketilebilir. Keçiboynuzu unu ise unla yapılan tariflerde kullanılabilir.
KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN FAYDALARI
Keçiboynuzu pekmezini günlük beslenme rutinine eklemek; kişiye enerji verir.
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağladığı için soğuk algınlığına karşı vücudun direncini artırır.
Keçiboynuzu pekmezi tüketmek, diş etlerinin güçlenmesine yardımcı olur.
İçerisinde yer alan E vitamini, kansızlığa karşı iyi gelir.
Sindirim sistemine iyi geldiği için mide problemlerinin giderilmesine destek olur.