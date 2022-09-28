Bu mineralin eksikliği böbreklerinizi çürüyor! Her gün en az bir tane...

Potasyum vücudumuz için elzem mineraller arasında yer alır. Diğer mineraller kadar adını sık duymasak da, sinir iletimi, kas kasılması ve düzenlenmesi, vücut sıvı dengesi gibi önemli görevleri vardır. Ayrıca kalp ritim düzeni ve böbrek taşlarını önlemede de rol aldığı bilinmektedir.