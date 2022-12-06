Bu mucizevi bitki öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Sadece kaynatıp suyunu içmeniz yetiyor…

Şifalı bitkilerin başında geliyor! Bu bitkinin suyu her derdinize çare olacak. Kaynatıp suyunu içtiğinizde, ağrılardan, öksürükten eser kalmayacak. Aynı zamanda vücudunuzdaki iltihabı da söküp atacak. İşte sağlığınıza birden fazla yararı olan şifalı bitki…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:17 PAYLAŞ ABONE OL

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Bu bitkinin anavatanı Batı Akdeniz'dir. Batı Asya ve Güney Avrupa çevresindeki daha kuru, güneşli iklimlere kadar uzanır. Peki bu bitkinin sağlığa olan yararlarını öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım. Denemeden önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.

İLTİHABI AZALTIR Kekikteki başka bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihaplanmayı artırmak için kullandığı sinyaller olan inflamatuar sitokinler üzerinde benzer bir etkiye sahiptir. Bu yağ onu azaltmaya yardımcı olur.