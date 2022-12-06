Bu mucizevi bitki öksürüğü bıçak gibi kesiyor! Sadece kaynatıp suyunu içmeniz yetiyor…

Bu bitkinin anavatanı Batı Akdeniz'dir. Batı Asya ve Güney Avrupa çevresindeki daha kuru, güneşli iklimlere kadar uzanır. Peki bu bitkinin sağlığa olan yararlarını öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
Denemeden önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İLTİHABI AZALTIR
Kekikteki başka bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihaplanmayı artırmak için kullandığı sinyaller olan inflamatuar sitokinler üzerinde benzer bir etkiye sahiptir. Bu yağ onu azaltmaya yardımcı olur.
ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR
Eğer geçmeyen bir öksürüğünüz var ise, kekik suyu bu konuda oldukça etkili. Kekikteki esansiyel yağlar, bronşit, soğuk algınlığı ve gribin neden olduğu öksürük ve boğaz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
Kekik, antiinflamatuar, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahiptir, bu nedenle uzun süredir kesikleri, morlukları ve sıyrıkları iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bu bitki aynı zamanda iştahı artırmaya, sağlıklı karaciğer fonksiyonunu destekler.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİR
Kekik vitaminler ve C Vitamini, A Vitamini, B-6 Vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve manganez gibi diğer besinlerle doludur. Bunların hepsi bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkları önlemeye yardımcı olur.
AĞRI KESİCİ ETKİSİ YARATIYOR
Kekiğin antienflamatuar özellikleri, ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. Çalışmalar, kekik takviyelerinin, ibuprofen tarafından sağlanan benzer şekilde adet kramplarından ağrıyı azalttığını bulmuştur. Romatoid artritli bazı kişiler, semptomları hafifletmek için kekiği çay olarak veya topikal olarak kullanır.
KEKİK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR
Kekiğin sağlığa faydalarından yararlanmak için çay olarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Çayınızı taze yapraklar veya öğütülmüş kekik tozu kullanarak yapmayı tercih edebilirsiniz. Kurutulmuş kekik de kullanabilirsiniz, ancak hoş olmayan dokuları önlemek için içeceğinizin yapraklarını süzmeyi unutmayın.
Taze yapraklar için, bir bardak kaynar suya birkaç dal kekik ekleyin ve 5-8 dakika demlemeye bırakın. Dallardan herhangi bir yaprak suyunuza düşerse, içmeden önce onları süzebilirsiniz.
Toz kekik için, bir bardak kaynar suya yaklaşık 1 çay kaşığı toz ekleyin ardından karıştırın. Öğütülmüş kekik, doku olarak matcha yeşil çay tozuna benzer. Bununla beraber iyice karışmasını sağlamak için birkaç kez karıştırıp biraz bekleyin.