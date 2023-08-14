Bu saatlerde kahve içmek yarardan çok zarara neden oluyor! Asla tüketilmemesi gerekiyor…

Uzman, beyninizin gün boyunca adenozin adı verilen ve esasen "uykuyu destekleyen" bir kimyasal üretmeye başladığını açıkladı.

Aksi takdirde, ertesi gece kötü bir uyku uyumanıza neden olabilirsiniz.

Ne kadar uzun süre uyanık kalırsanız, bu kimyasal o kadar fazla birikerek uykulu hissetmenize yardımcı olur.

Ancak kafein, sizi tetikte tutan ve uyanıklığı artıran adenozin reseptörlerini bloke eder.