Bu saatlerde kahve içmek yarardan çok zarara neden oluyor! Asla tüketilmemesi gerekiyor…

Bir uzman, ilk kahvenizi çok erken içmenin uyanıklık düzeyinizi bozabileceği ve hatta kafeine karşı toleransınızı artırabileceği konusunda uyardı.
Bu hazırlanma sürecinin temel unsurlarından biri genellikle bir fincan kahvedir.
Hatta birçok insan, bir bardak kahve içene kadar uyanamadığını iddia ediyor.
Ancak bir uyku uzmanı, uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde asla kahve içmemeniz gerektiği konusunda uyardı.
Muhtemelen daha uyanık hissetmek için yaptığınız uygulama, aslında tam tersi bir etkiye sahip olabilir.
Uyku uzmanı Rex Isap, kafein almadan önce uyandıktan sonra en az bir saat beklemeniz gerektiğini açıkladı.
Isap şunları söyledi: "İlk fincan kahvenizi içmek için ideal zaman olarak sabahları, uyanır uyanmaz su ısıtıcısını kullanma eğiliminde olabiliriz."
"Ancak kahvenin faydalarından gerçekten yararlanmak için uyandıktan sonra en az bir saat beklemeniz önerilir."
"Uyandığımızda kortizol seviyelerimiz zirvededir. Genellikle stresle ilişkilendirilen kortizol, uyanıklık seviyenizi artırır."
"Yani, kortizol seviyeleriniz zaten yüksekken kafein içmek buna karşı çalışabilir ve hatta kafeine tolerans kazanmanıza yardımcı olabilir."
İlk kahvenizin zamanlaması önemli olmakla birlikte, son kahvenizi ne zaman içtiğiniz de önemlidir.
Aksi takdirde, ertesi gece kötü bir uyku uyumanıza neden olabilirsiniz.
Uzman, beyninizin gün boyunca adenozin adı verilen ve esasen "uykuyu destekleyen" bir kimyasal üretmeye başladığını açıkladı.
Ne kadar uzun süre uyanık kalırsanız, bu kimyasal o kadar fazla birikerek uykulu hissetmenize yardımcı olur.
Ancak kafein, sizi tetikte tutan ve uyanıklığı artıran adenozin reseptörlerini bloke eder.
Isap, "Bir kahveden sonra uyumakta zorluk çekiyorsanız, nedeni bu olabilir," dedi.
Psikolog ve sinirbilimci Dr. Lindsay Browning ise uyku sorunu yaşayan kişiler için son fincan kahve içmenin ideal zamanını paylaştı.
Günün son kahvesini öğlen saat 2'de içmelerini tavsiye etti.
Dr. Browning, "Kahvenizi içtikten beş ila yedi saat sonra, kafeinin yarısı hala vücudunuzda bulunur. Bu nedenle uyumakta güçlük çekiyorsanız, günün son kahvesini saat 14.00 civarında için" dedi.