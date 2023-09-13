Bu yiyecek kalbi yıkıma uğratıyor! İşte uzmanların en zararlı dediği besin

2019 tarihli A Clinician's Guide to Healthy Eating for Cardiovascular Disease Prevention adlı çalışmaya göre, sağlıksız beslenme, kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunan başlıca faktörlerden biridir. Bu, sizin için kötü olan seçenekleri ortadan kaldırmanın, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak çok önemli bir yol olduğu anlamına gelir. İşte kalbiniz için en zararlı besinler…
İŞLENMİŞ ETLER
İşlenmiş etler, yüksek miktarda doymuş yağ nedeniyle kalbiniz için en kötü yiyecekler arasında yer alır. Doktor Barbara George'a göre plak birikmesi, arterlerin sertleşmesi ve doymuş yağların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. "Doymuş yağlar, 'iyi' kolesterol veya HDL ile karşılaştırıldığında 'kötü' kolesterolünüzü veya LDL'nizi yükseltir" diyor.
JAMA Internal Medicine'de 2020 yılında yapılan bir araştırma işlenmiş et ile daha yüksek kalp hastalığı ve ölüm riski arasında bir bağlantı buldu. Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2012 yılında yapılan Current Atherosclerosis Reports incelemesi, işlenmiş et yemenin %42 daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu.
Sonuç olarak Dr. George. kalp sağlığınız için yağsız kırmızı et, derisiz tavuk, hindi veya balık gibi en iyi et seçeneklerine , özellikle de somon ve ton balığı gibi omega-3 açısından zengin balıklara yönelmenizi öneriyor.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Doktor Nieca Goldberg'e göre kalbiniz için en kötü gıdalardan bazıları işlenmiş olanlardır. Dr. Goldberg, "İşlenmiş gıdalar şeker ve insülin seviyelerinde keskin artışlara neden oluyor" diye açıklıyor. "Ve sonra seviyeler keskin bir şekilde azalarak sizi daha aç bırakıyor ve daha sonra daha fazla yemenize neden olur."
İşlenmiş gıdalar genellikle beyaz un veya beyaz pirinç gibi rafine edilmiş tahıllar içerir. International Journal of Clinical and Experimental Medicine Dergisinde 2017 yılında yapılan bir araştırma, rafine tahıl alımının %9,4 daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Dr. Goldberg'e göre yağda kızartılmış yiyecekler, kalbiniz için en kötü olan yiyeceklerden biridir. Derin yağda kızartılmış yiyecekler yemek, yüksek tansiyon ve obezite dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerine katkıda bulunur. Nutrients dergisinde 2015 yılında yapılan bir inceleme, haftada dört veya yalnızca 5 kez kızarmış yiyecek yemenin, tip 2 diyabet, obezite ve yüksek tansiyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
American Journal of Clinical Nutrition'a göre, kadın ve erkekler üzerinde yapılan iki gözlemsel çalışma, sık sık kızarmış yiyecek yemenin kalp hastalığına yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkardı. Kızartmaya sağlıklı bir alternatif olarak yemeğinizi haşlayın veya fırında pişirin diye öneriyor Dr. Goldberg.
ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER
Birçok kişi yüksek trigliseritleri (kanda dolaşan bir tür yağ) yüksek yağlı gıdalarla ilişkilendirir. Ancak Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Malina Malkani'ye göre insanlar asitli ve diğer şekerli içecekler gibi konsantre tatlıların aslında kan trigliserit düzeylerini hızla artırabildiğini bilmiyor olabilir.
National Heart, Lung, and Blood Institute'ye göre tedavi edilmeyen yüksek trigliserit düzeyleri kalp krizi ve felç riskini artırabilir. JAMA Internal Medicine'de ilave şeker ve kalp hastalığı üzerine yapılan 15 yıllık bir araştırma, günlük kalorilerinin %25'ini şekerden alan kişilerin, %10'dan az ilave şeker tüketenlere göre kalp hastalığından ölme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
TRANS YAĞ İÇEREN GIDALAR
Diyetisyen Malkani, suni trans yağlarla dolu gıdaların kalp sağlığı açısından en zararlı yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. "Yapay trans yağların HDL veya 'iyi' kolesterol düzeylerini düşürdüğü, LDL veya 'kötü' kolesterol düzeylerini yükselttiği ve kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı bilinmektedir" diyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan 80.000 kadın üzerinde 14 yıllık bir incelemede araştırmacılar, kalp hastalığı ile trans yağ içeren gıdaları yemek arasında güçlü bir bağlantı buldu.
HAZIR SOSLAR
Çeşniler ve soslar tuz içerir. Dr. Goldberg'e göre bu, yüksek tansiyonu veya kalp yetmezliği olan bir kişide kan basıncını yükseltebilir veya kalp yetmezliği semptomlarını kötüleştirebilir. Sağlıksız çeşnileri az tüketmeye özen gösterin ve dışarıda yemek yerken bunları yemeğin içerisinde değil, yanında isteyin. Ayrıca ketçapta, örneğin soslarda veya çeşnilerde yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi çok fazla ilave şeker bulunur.