Bu yiyecek kalbi yıkıma uğratıyor! İşte uzmanların en zararlı dediği besin

National Heart, Lung, and Blood Institute'ye göre tedavi edilmeyen yüksek trigliserit düzeyleri kalp krizi ve felç riskini artırabilir. JAMA Internal Medicine'de ilave şeker ve kalp hastalığı üzerine yapılan 15 yıllık bir araştırma, günlük kalorilerinin %25'ini şekerden alan kişilerin, %10'dan az ilave şeker tüketenlere göre kalp hastalığından ölme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

TRANS YAĞ İÇEREN GIDALAR Diyetisyen Malkani, suni trans yağlarla dolu gıdaların kalp sağlığı açısından en zararlı yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. "Yapay trans yağların HDL veya 'iyi' kolesterol düzeylerini düşürdüğü, LDL veya 'kötü' kolesterol düzeylerini yükselttiği ve kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı bilinmektedir" diyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan 80.000 kadın üzerinde 14 yıllık bir incelemede araştırmacılar, kalp hastalığı ile trans yağ içeren gıdaları yemek arasında güçlü bir bağlantı buldu.