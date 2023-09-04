Bu yiyecek ömrünüze ömür katıyor! Meğer uzun yaşamanın sırrı günde 2 tane yemekmiş…

ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı, ömrü uzatmak için bütün ve taze gıda yemeyi teşvik eden Akdeniz diyetinin ana bileşenlerinden biridir. Oksidasyona karşı dayanıklıdır ve bu nedenle bazı diğer yağlar gibi iltihaba neden olmaz. Zeytinyağı kalp ve karaciğer için harikadır ve erken yaşlanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir.

ARMUT Armut beyni ve hafızayı güçlendiren en iyi yiyecekler arasındadır. Doğal olarak oluşan faydalı bileşikler, karaciğer hastalığı, eklem ağrısı, saç dökülmesi ve kronik yorgunluk gibi kronik inflamatuar hastalıkları önleyebilir. Bu nedenle her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilir.