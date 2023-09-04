Bu yiyecek ömrünüze ömür katıyor! Meğer uzun yaşamanın sırrı günde 2 tane yemekmiş…

Bu yazıda size onarım süreçlerine yardımcı olabilecek faydalı besinler açısından zengin gıdaların bir listesini sunuyoruz. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler dahil mikro besinler vücudun potansiyelini geri kazanmaya, hücrelerin zarar görmesini önlemeye ve ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Erken yaşlanmayı önlemek ve ömrünüze ömür katmak için için aşağıdaki sekiz gıdayı düzenli beslenmenize mutlaka ekleyin:
ORMAN MEYVELERİ
Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler C vitamini ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bileşikler serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı koruma sağlayarak ömrünü uzatır.
KURUYEMİŞ
Bunlara badem, ceviz, antep fıstığı ve diğer fındıklar dahildir. Bu yemişlerdeki sağlıklı yağlar, vücudu oksidatif hasara karşı koruyan bir antioksidan görevi gören, doku onarımını ve korumayı destekleyerek ömrü uzatan doğal alfa-tokoferol (E vitamini) içerir.
YAĞLI BALIKLAR
Somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi balıklar genel sağlık açısından en iyi balıklar olarak kabul edilir.
Antienflamatuar özelliklere sahip zengin omega-3 yağ asitleri kaynaklarıdır. Yağlı balıkların içerisinde bulunan dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan iki ana omega-3 yağ asididir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, ömrü uzatmak için bütün ve taze gıda yemeyi teşvik eden Akdeniz diyetinin ana bileşenlerinden biridir. Oksidasyona karşı dayanıklıdır ve bu nedenle bazı diğer yağlar gibi iltihaba neden olmaz. Zeytinyağı kalp ve karaciğer için harikadır ve erken yaşlanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir.
ARMUT
Armut beyni ve hafızayı güçlendiren en iyi yiyecekler arasındadır. Doğal olarak oluşan faydalı bileşikler, karaciğer hastalığı, eklem ağrısı, saç dökülmesi ve kronik yorgunluk gibi kronik inflamatuar hastalıkları önleyebilir. Bu nedenle her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilir.
YEŞİL ÇAY
Hiç şüphe yok ki yeşil çay uzun ömür için en iyi besinler arasında yer alıyor. Yeşil çayın içerdiği kafein kilo kaybına da yardımcı olur.
Vücudu serbest radikallerden arındırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. Yeşil çay sıcak veya soğuk olarak tüketilebilecek bir içecektir ve süt veya şeker olmadan da içilebilir.
YOĞURT
Yoğurt genellikle süper yiyecek olarak adlandırılır ve yulaf ezmesi, meyve ve kuruyemişlerle birlikte tüketilebilir.
Kas kazanımına yardımcı olabilecek yüksek proteinli bir süt ürünüdür. Yoğurt, laktik asit bakterileri (Lactobacillus) ve bifidobakteriler kullanılarak sütten fermantasyon yoluyla yapılır. Süzme yoğurt sade yoğurttan daha sağlıklı kabul edilir.
Yoğurt ayrıca IBS'den (irritabl bağırsak sendromu) muzdarip insanlara da yardımcı olabilir.