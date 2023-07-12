Cilt kanserine karşı bariyer görevi görüyor! Görünmez kalkana dönüşen bu besini her kahvaltıda tüketin...

Binden fazla farklı çeşidi, şekli ve boyutuyla domates, birçok kültürel mutfağın temel bir bileşenidir. Sadece inanılmaz derecede çok yönlü ve lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda domates, güneşin zararlarına karşı koruma sağlayan antioksidanlar yönünden oldukça zengindir.

Biology'de 2022'de yapılan bir incelemeye göre, parlak kırmızı pigmentleri, cildinizin kızarmasını ve güneşte yanmasını önleyebilen likopen adlı bir antioksidan içerir.. Bu güneş koruma avantajından gerçekten yararlanmak için, domatesleri zeytinyağı gibi biraz sağlıklı yağ ile pişirmek en iyisidir.

Isı ve sağlıklı yağ eklemek, vücudunuzun daha fazla likopen emmesine yardımcı olur. Domates ayrıca güçlü bir antioksidan ve cilt koruyucu besin olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.