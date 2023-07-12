Cilt kanserine karşı bariyer görevi görüyor! Görünmez kalkana dönüşen bu besini her kahvaltıda tüketin...

Giderek artış gösteren cilt kanseri riskine karşı UV kaynaklı serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koymanın bu sorunların oluşmasını engelleyebilme kapasitesi için neler yediğinize dikkat tetmek gerekiyor. Özellikle cildin savunma bariyerini "içten dışa doğru" inşa etmek için çeşitli antioksidan gıdaları tüketmek en doğru adımlardan biri.
Cilt bütünlüğünüzü korumak için öğlen güneşinden kaçınmanızın yanı sıra ana ve ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç besin size en iyi sonuçları verebilir. Şaşırtıcı bir şekilde, Stem Cells'de yayınlanan 2023 tarihli bir makaleye göre, cilt hücrelerinizde anormal yeme zamanlarıyla bozulabilen biyolojik bir saatiniz var.
Daha spesifik olarak, gece geç saatlerde yemek yemek, güneşten zarar görmüş cildi onarmaktan sorumlu bir enzimi bozar. Bu nedenle çok geç yemek güneş yanığı, cilt yaşlanması ve cilt kanseri riskini artırabilir. İyi haber şu ki, gece atıştırmalığınızı, bu cilt koruyucu yiyeceklerden birini veya tümünü içeren bir gündüz öğünüyle değiştirebilirsiniz. İşte o besinler…
DOMATES
Binden fazla farklı çeşidi, şekli ve boyutuyla domates, birçok kültürel mutfağın temel bir bileşenidir. Sadece inanılmaz derecede çok yönlü ve lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda domates, güneşin zararlarına karşı koruma sağlayan antioksidanlar yönünden oldukça zengindir.
Biology'de 2022'de yapılan bir incelemeye göre, parlak kırmızı pigmentleri, cildinizin kızarmasını ve güneşte yanmasını önleyebilen likopen adlı bir antioksidan içerir.. Bu güneş koruma avantajından gerçekten yararlanmak için, domatesleri zeytinyağı gibi biraz sağlıklı yağ ile pişirmek en iyisidir.
Isı ve sağlıklı yağ eklemek, vücudunuzun daha fazla likopen emmesine yardımcı olur. Domates ayrıca güçlü bir antioksidan ve cilt koruyucu besin olan iyi bir C vitamini kaynağıdır.
TATLI PATATES
Tatlı patatesler sadece canlı turuncu bir yapıya sahiptir ve bu rengi veren pigmentleri sağlayan bileşikler, aynı zamanda cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korur.
BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids'te yayınlanan bir 2020 araştırmasına göre, UV ışığını emebilen ve aşırı güneşe maruz kalmadan kaynaklanan serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize edebilen bir antioksidan olan beta karoten'in en önemli kaynaklarından biridir. Başka bir deyişle, tatlı patateslerdeki antioksidan özellikler güneş yanıklarının yoğunluğunu azaltabilir.
BADEM
Oval şekilleri ve mükemmel tatları ile sevilen badem, cildi destekleyen çeşitli besinlerin mükemmel bir kaynağıdır. Journal of Cosmetic Dermatology'de yayınlanan 2021 tarihli bir makaleye göre, E vitamini, polifenoller ve tekli doymamış yağ asitleri yönünden zengin olan bademin, insan derisinin antioksidan ve antienflamatuar kapasitelerini artırarak UV'nin neden olduğu güneş hasarına karşı savunduğu gösterilmiştir. Bu nedenle badem, güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde atıştırmak için mükemmel bir besindir.
SOMON
Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar yönünden en zengin besinlerden biri olan somon, cildinizi zararlı UV radyasyonundan koruyabilecek besinleri almanızı sağlar. Nutrients dergisinde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre, bu pembe pigmentli balık, tüketildiğinde güneşten koruyucu ve iltihap önleyici faydalar sağladığı gösterilen astaksantin adı verilen güçlü bir antioksidan içerir.
Daha spesifik olarak, astaksantin, güneşte çok uzun süre kaldıktan sonra serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltarak cilt sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca, astaksantinin uzun süreli UV maruziyetinin ardından DNA onarımına yardımcı olduğu da elde edilen sonuçlar arasında yerini alıyor.
KIRMIZI ÜZÜM
Üzüm, cildinizin güneş ışınlarına karşı savunmasını geliştirebilen güçlü bir antioksidan olan resveratrol içerir. Antioxidants adlı dergide yayınlanan bir 2022 araştırması, üzüm tüketiminin UV kaynaklı cilt hasarını modüle etme üzerindeki etkilerini yakından inceledi. Çalışma katılımcılarına iki hafta boyunca günde 2¼ bardak üzüm eşdeğeri tüketmeleri tavsiye edildi. Araştırmanın sonunda araştırmacılar, kısa süreli üzüm tüketiminin UV ışınlarına maruz kalmaktan kaynaklanan güneş yanıklarını başarıyla önlediğini tespit ettiler.
Uyarı:
Güneş kremi ve şapka, gözlük gibi aksesuarlar, doğru kumaş seçimleriyle yapılmış kıyafet tercihleri güneşin zararlarına karşı ilk savunma hattı olsa da, antioksidan açısından zengin gıdalarla dolu bir diyet de UV koruması sağlayabilir.
Bu besinleri ayrıca tüketmek de güneşin zararlı ışınlarına karşı kendinizi korumanız için önemli destekler arasında yerini alır.