Damar açıcı etkisiyle kan akışında tek bir engel bırakmıyor! Gençlik iksiri meyve ömrü 10 yıl uzatıyor

"YÜKSEK TANSİYONU OLAN KİŞİLER ÜZERİNDE ETKİLİ"

Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatır. Profesör Willems, "Çalışmalarda frenk üzümünün normal kan basıncına sahip insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz" dedi. Ancak, hipertansif yetişkinlerde, bu meyve yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var demektir.