Damarları sadece üç saatte tertemiz yapıyor! Kan pıhtısı riskini bitirerek hayat kurtaran mucizevi "kırmızı içecek

Domatesin potasyum yönünden de zengin bir besin kaynağı olması, büyük önem taşıyor. Kan basıncını kontrol altında tutmanızı sağlayan potasyum, olası bir tansiyon yüksekliğinde kan damarlarında ortaya çıkma ihtimalini düşürür.

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlana bir çalışma; domates özü tüketiminin ardından sadece üç saat sonra bile trombosit agregasyonunda "önemli azalmalar" olduğu tespit edildi.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda; fonksiyonel bir gıda veya besin takviyesi olarak domates özütünün, trombosit aktivasyonunu azaltarak kardiyovasküler hastalıkların birincil önlenmesinde rol oynayabildiği ve bunun da trombotik olayların azalmasına katkıda bulunabildiği tespit edildi.

Erin ayrıca kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olabilecek diğer yiyecekleri de önerdi.