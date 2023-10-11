Damarları sadece üç saatte tertemiz yapıyor! Kan pıhtısı riskini bitirerek hayat kurtaran mucizevi "kırmızı içecek

Aşırı kanamayı önlemek için kanda belirli bir miktarda pıhtışma olması oldukça önemlidir. Ancak doğal olarak "çözünmeyen" kan pıhtılarının tehlikeli olma potansiyeli yüksektir. Parçalanarak kalp, akciğer, beyin gibi hayati organlarda tıkanmaya neden olabilir. Kalp krizi, pulmoner emboli ve felç gibi acil durumlara zemin hazırlayabilir.
Fakat kan pıhtılaşmasından uzak durabilmek için bazı faktörler bulunur. Özellikle yaşam tarzı seçiminiz bu noktada öne çıkar. Örneğin; sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara karşı kendinizi korumak bu riski büyük oranda düşürebilir.
Kan pıhtılaşma riskini azaltmak için bazı besinler de öne çıkıyor. Eğitmen Erin Blakely, kan pıhtılaşması olasılığını azaltmak için domates suyu içmenizi öneriyor. Domateste bulunan likopen, kan pıhtılarını damarlarda oluşum sürecini büyük oranda engelleyebilir.
Domatesin potasyum yönünden de zengin bir besin kaynağı olması, büyük önem taşıyor. Kan basıncını kontrol altında tutmanızı sağlayan potasyum, olası bir tansiyon yüksekliğinde kan damarlarında ortaya çıkma ihtimalini düşürür.
The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlana bir çalışma; domates özü tüketiminin ardından sadece üç saat sonra bile trombosit agregasyonunda "önemli azalmalar" olduğu tespit edildi.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda; fonksiyonel bir gıda veya besin takviyesi olarak domates özütünün, trombosit aktivasyonunu azaltarak kardiyovasküler hastalıkların birincil önlenmesinde rol oynayabildiği ve bunun da trombotik olayların azalmasına katkıda bulunabildiği tespit edildi.
Erin ayrıca kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olabilecek diğer yiyecekleri de önerdi.
ZENCEFİL
Erin, zencefilin trombosit agregasyonunu inhibe edebilen, trombositlerin birbirine yapışmasını ve pıhtı oluşturmasını önleyebilen bileşiklere sahip olduğunu söyledi. Plateletler, kanamayı durdurmak için bir araya toplanıp pıhtı oluşturan küçük kan hücreleridir.
ÜZÜM
Üzüm antioksidanlarla yönünden oldukça zengindir. Bu ufak meyveler, kontrol edilmezse kan damarlarımıza zarar verebilecek ve pıhtı oluşturma olasılığını artırabilecek oksidatif stresle mücadele ediyor.