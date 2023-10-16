Damarları tertemiz yapıyor! Ne tıkanıklık kalacak ne de pıhtı...

ÇİKOLATA

Nutrients dergisinde yayınlanan çikolata üzerine yapılan araştırmanın 2017 yılında yapılan bir analizi, düzenli olarak (ölçülü olarak) çikolata yiyen kişilerin kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Kakao çekirdekleri, antioksidan özelliklere sahip olan ve kalbinize fayda sağlayabilecek bitki bileşikleri olan flavanoller açısından zengindir .Beslenme uzmanları bitter çikolatayı diğer türlere tercih ediyor; yüksek kakao yüzdeye sahip (yüzde 70'in üzerinde) çikolatanın daha faydalı bileşiklere olduğunu da vurguluyorlar.