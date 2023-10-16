Damarları tertemiz yapıyor! Ne tıkanıklık kalacak ne de pıhtı...

Kalp hastalıkların ardındaki neden; genellikle atardamarların tıkanmasıdır. Kalsiyum, kolesterol ve kanda bulunan diğer maddeleri barındıran yağ plakları, damarlarda tıkanmaya neden olabilir. Fakat beslenme sistemi sayesinde bu birikimin önüne geçebilmek mümkün. İşte damarları tertemiz yapan o besin…
YULAF
Atardamarlarda adeta temizleyici bir etkisi bulunan bu besin, LDL kolesterol düzeylerini düşürebilir. Atardamarlar için oldukça etkili olabilecek bir yapıya sahip olan bu besin, içeriğindeki lif oranı sayesinde kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor. Kronik olarak lif konusunda yetersiz bir beslenme sistemi, damarlarda tıkanmaya sebep olabilir. Bu nedenle günlük lif alımınızı artıran yulaf ile damarlarınızı koruyabilirsiniz.
SİYAH FASULYE
En iyi lif kaynaklarından biri olan siyah fasulye, yulaftan üç kat daha fazla life sahip. Üstelik barbunya, siyah fasulye gibi renkli baklagiller, içeriğindeki yoğun antioksidan sayesinde kalp hastalığına zemin hazırlayan iltihaplarla adeta savaşır.
MERCİMEK
En zengin bitkisel protein kaynaklarından biri olan mercimek, damarların da en iyi destekçilerinden biri. Yapılan bir araştırma, mercimeğin yüksek tansiyonun neden olduğu damar hasarını iyileştirebildiğini gösteriyor. Ayrıca mercimek, protein ve lif içeriği bakımından zengin olmasının yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum içeriyor.
BALIK
Omega-3 yağ asitlerinin genellikle beyin sağlığı üzerindeki faydalarına odanılsa da; aynı zamanda iltihaplanmayı önleyen yapısı sayesinde kalbi de güçlendirebiliyor. Araştırmalar; vücuttaki iltihaplanmanın plak oluşumu da dahil bazı kronik rahatsızlıkları beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor. Balık ise bu iltihaplanma oranını azaltarak damarlarda oluşabilecek plak riskini büyük oranda azaltabiliyor.
AVOKADO
Araştırmalar, avokadoda bulunan tekli ve çoklu doymamış yağların kalp için en sağlıklı besinlerden biri olduğunu belirtiyor. Kötü (LDL) kolesterolü düşürürken, iyi (HDL) kolesterolü düşürmeyi sağlayan bu besin, damar sağlığının da en iyi koruyucularından biri haline geliyor. Avokado, aynı zamanda içeriğindeki lif oranıyla da büyük destek sağlıyor.
ANTEP FISTIĞI
Kuruyemişler, kalp sağlığı iyileştiren diğer besin alternatifleri arasında yer alıyor. Antep fıstığı ise bir özelliğiyle bu noktada öne çıkıyor. Bitki sterolleri yönünden zengin bir yapıya sahip olan antep fıstığı, kolesterol düşürücü bir etkiye sahip, bağırsaklarda kolesterol emilimini de engellemeye de yardımcı oluyor.
BROKOLİ
Bilim insanları, brokoli gibi sebzelerin kanserle mücadeledeki en etkili sebzelerden biri olduğunu söylerken aynı zamanda kalp sağlığına etkisine de vurgu yapıyor. İçeriğindeki "sülforafan" adlı bileşik, belirli bir protein türünü aktive ederek vücuttaki damar tıkanıklarına karşı doğal bir savunma sistemi geliştiriyor. Brokoli ayrıca lif ve antiinflamatuar özelliklere de sahip.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, içeriğindeki "quercetin" adlı madde sayesinde, atardamarlarda birikme riski olan plaklara karşı adeta koruyucu bir kalkana dönüşebiliyor. Ailenizde kalp hastalığı varsa ve bu durumdan etkilenme riskinizin görece daha fazla artmasını istemiyorsanız, alışveriş listenize bu besini dahil edebilirsiniz.
ÇİKOLATA
Nutrients dergisinde yayınlanan çikolata üzerine yapılan araştırmanın 2017 yılında yapılan bir analizi, düzenli olarak (ölçülü olarak) çikolata yiyen kişilerin kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Kakao çekirdekleri, antioksidan özelliklere sahip olan ve kalbinize fayda sağlayabilecek bitki bileşikleri olan flavanoller açısından zengindir .Beslenme uzmanları bitter çikolatayı diğer türlere tercih ediyor; yüksek kakao yüzdeye sahip (yüzde 70'in üzerinde) çikolatanın daha faydalı bileşiklere olduğunu da vurguluyorlar.