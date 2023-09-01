Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Doğal yollarla diş ağrısından kurtulmanın yöntemlerini sizler için bir araya getirdik. Dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz ancak mutlaka öncesinde bir hekime danışmanız önerilmektedir.
DİŞ AĞRISINI DOĞAL GİDERMENİN YOLLARI
KARANFİL ESANSİYEL YAĞI
Esansiyel yağların diş ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu bilinmektedir ve araştırmaya göre diş ağrıları için en iyi esansiyel yağ, fayda açısından zengin karanfil yağıdır. Journal of Immunotoxixology, karanfil yağındaki öjenolün gerçekten güçlü bir anti-inflamatuar olduğunu kanıtlayan ilk çalışmayı yayınladı.
Karanfil, çeşitli diş sorunlarıyla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı gidermek için yaygın olarak güvenilir bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Örneğin Diş Hekimliği Dergisi, 2006 yılında karanfil esansiyel yağının, iğne batırmadan önce yaygın olarak kullanılan topikal bir madde olan ile aynı uyuşturma etkisine sahip olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayınladı.
Küçük bir şişe karanfil yağı aldıktan sonra sadece bir damla alıp diş ağrısı olan bölgeye sürün. Diş çıkaran bebekler için, karanfil yağını eşit miktarda hindistancevizi yağıyla karıştırın ve ardından bu karışımı doğrudan bölgeye sürmek için kullanın. Ancak bu yöntem öncesinde muhakkak bir doktora danışmanız gerekmektedir.
DENİZ TUZU
Deniz tuzunun faydaları arasında doğal antibakteriyel aktiviteleri de yer alır. Bu nedenle deniz tuzunu ağrılı bölgede suyla gargara yaparak ve çalkalayarak kullanmak aslında analjezik bir etkiye sahip olabilir .
Ancak sofra tuzu kullanmak yerine, deniz tuzu veya Himalaya tuzu kullanmanız tavsiye edilmektedir.
Deniz tuzlu suyla durulama yapmak için bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın. Çözeltiyi ağzınızda yaklaşık 30 saniye boyunca gargara yapın ve ardından tükürün. Bu, iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve diş ağrısının hafiflemesini sağlayabilir.
NANE YAĞI
Bölgeyi gerçekten rahatlatmak veya uyuşturmak istiyorsanız nane yağı kullanabilirsiniz. Nane yağı, o bölgenin uyuşmasına yardımcı olabilecek mentol içerir. Ayrıca 2013 yılında yapılan bir araştırmada "nane, çay ağacı ve kekik yağının ağızdaki patojenlere karşı etkili bir kanal içi antiseptik çözüm görevi görebileceği" sonucuna varıldı.
Nane yağını hindistancevizi yağıyla 1'e 1 oranında karıştırın ve diş eti bölgesine sürün.
SARIMSAK
Sarımsak, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve araştırmalar, aktif maddesi allisin sayesinde ağız patolojilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Bir diş sarımsağı ezin, biraz tuzla karıştırın ve etkilenen dişe uygulayın. Sarımsak güçlü ve yanma hissine neden olabileceğinden dikkatli olun.
VANİLYA ÖZÜ
Araştırmalar, vanilya ekstraktının " içinde temel anti-mikrobiyal maddelerin varlığını gösterdiğini, bu da onu ağız mikro ortamı üzerinde olumlu ve yararlı bir etkiye sahip güçlü, potansiyel bir diş biyomateryali haline getirdiğini" gösteriyor. Ayrıca vanilya ekstraktında bulunan vanilloid diş ağrısını tedavi etmek için kullanılır ve diş ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir.
Bir pamuk topunu saf vanilya özüne batırın ve ağrılı bölgeye uygulayın.
SOĞAN
Çiğ soğan çiğnemek, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle mikropları öldürmeye yardımcı olabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca geleneksel olarak ağız sağlığı sorunlarının tedavisine yardımcı olmak için de kullanılmaktadır.
SOĞUK KOMPRES
Yaklaşık 15 dakika boyunca yanağınızın dış kısmına soğuk kompres uygulamak, ağrı ve şişliğin azalmasına ve diş ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, doğal antienflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir ve bu da doğal diş ağrısının gidermekte mükemmel bir seçenek olması anlamına gelir. Aktif maddesi olan kurkumin özellikle ağız sağlığı için faydalıdır ve ağızda bakteri üremesini engelleyebilir.
Zerdeçal tozu ve su kullanarak bir macun yapın ve bunu etkilenen bölgeye uygulayın.
ZENCEFİL
Zencefil, ağrıyı azaltıcı etki sağlayan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aslında araştırmacılar, bunun "kronik periodontitli [tip 2 diyabet hastalarında] iltihaplanma, oksidatif ve periodontal durumun iyileştirilmesinde etkili olabileceğini" belirtmektedir.
Küçük bir parça taze zencefil çiğneyin veya etkilenen bölgeye zencefil suyu uygulayın.
SALATALIK
Salatalık diş ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabilecek bir analjeziktir ve uzun süredir ağrıyı hafifletmek ve diğer terapötik faydalar sağlamak için kullanılmaktadır.
Etkilenen bölgeye soğuk bir dilim salatalık koyun. Bu, iltihabı azaltmaya ve ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilir.
KEKİK YAĞI
Araştırmalar kekik yağının antibakteriyel aktivite gösterdiğini ve diş hekimliğinde faydalı olduğunu aktarıyor. Timol olarak bilinen kekiğin bir bileşeninin ağızdaki oral patojenlerin büyümesini engellediği ve diğer esansiyel yağlarla kombinasyon halinde diş çürüklerini azaltabileceği görülüyor.
Daha ileri çalışmalar kekik yağının diş bakterilerinin çürümesine karşı savaşabildiğini göstermektedir.
Diş ağrısını hafifletmeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olmak için diğer esansiyel yağlarla birlikte ağız çalkalama maddesi olarak kullanabilirsiniz.
ALOE VERA
Aloe vera ağız sağlığına birçok açıdan fayda sağlar, bu nedenle diş hekimliğinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Aslında aloe veralı gargaranın kimyasal gargaralara doğal bir alternatif olduğu doğrulanmıştır.
Aloe veranın plak önleyici ve antibakteriyel etkinliği sayesinde diş ağrısını hem önleyebilir hem de tedavi etmeye yardımcı olabilir.