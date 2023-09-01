Diş ağrısına doğal çözüm! 3 damlası saniyeler içerisinde acıdan eser bırakmıyor…

Küçük bir şişe karanfil yağı aldıktan sonra sadece bir damla alıp diş ağrısı olan bölgeye sürün. Diş çıkaran bebekler için, karanfil yağını eşit miktarda hindistancevizi yağıyla karıştırın ve ardından bu karışımı doğrudan bölgeye sürmek için kullanın. Ancak bu yöntem öncesinde muhakkak bir doktora danışmanız gerekmektedir.

DENİZ TUZU

Deniz tuzunun faydaları arasında doğal antibakteriyel aktiviteleri de yer alır. Bu nedenle deniz tuzunu ağrılı bölgede suyla gargara yaparak ve çalkalayarak kullanmak aslında analjezik bir etkiye sahip olabilir .

Ancak sofra tuzu kullanmak yerine, deniz tuzu veya Himalaya tuzu kullanmanız tavsiye edilmektedir.