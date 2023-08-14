Diyabetin en etkili ilacı! Suya iki çay kaşığı karıştırın ve için: Kan şekerini dengeliyor...

Modern araştırmalar, birçok baharatın oldukça etkili bir yapıya sahip olduğunu, bu sayede etkili bir şekilde sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor. İşte birçok derde şifa olabilecek, kronik hastalıklarla mücadele etmeyi sağlayan o bitkiler!
Not: Tüm bu bitkileri, doğal olsalar bile, olası bir alerjik reaksiyon gibi istenmeyen sağlık sorunlarını tetiklememesi için mutlaka doktorunuza danışarak tüketin.
KAN ŞEKERİ DENGELEYEN TARÇIN
Tarçın, yemek tariflerinde, sütlü tatlılarda ve unlu mamullerde bulunan popüler bir baharattır. Tarçının tıbbi özelliklerinden sorumlu olan sinnamaldehit adı verilen bir bileşik, birçok faydalı etki sunabilir.
Tarçın güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir, iltihapla savaşmaya yardımcı olur ve kandaki kolesterol ile trigliseritleri düşürdüğü gösterilmiştir. Ancak tarçının en etkili yönü, kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkileridir.
Tarçın, sindirim sistemindeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatmak ve insülin duyarlılığını artırmak da dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla kan şekerini düşürebilir. Araştırmalar, tarçının diyabetik hastalarda açlık kan şekerini %10-29 oranında düşürebildiğini göstermiştir ki bu önemli bir miktardır. Etkili doz tipik olarak günde 0.5-2 çay kaşığı tarçın veya 1-6 gramdır.
GENÇ BİR BEYİN İÇİN ADAÇAYI
Orta çağlarda iyileştirici özellikleriyle güçlü bir üne sahip olan adaçayı, vebayı önlemeye yardımcı olmak için bile kullanıldı. Mevcut araştırmalar, adaçayının özellikle Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirebileceğini göstermektedir.
Alzheimer hastalığına, beyindeki kimyasal bir haberci olan asetilkolin seviyesindeki bir düşüş eşlik eder. Adaçayı, asetilkolinin parçalanmasını engeller. Hafif ila orta şiddette Alzheimer hastalığı olan 42 kişiyle yapılan 4 aylık bir çalışmada, adaçayı özünün beyin işlevinde önemli gelişmeler sağladığı gösterildi. Diğer araştırmalar da adaçayının hem genç hem de yaşlı sağlıklı insanlarda hafıza işlevini iyileştirebileceğini göstermiştir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN NANE
Nane, halk arasında ve aromaterapide uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Pek çok şifalı bitkide olduğu gibi, sağlık etkilerini içeren yağlı bileşen, sağlığınızı düzenleyecek kapasiteye sahiptir.
Birçok çalışma, nane yağının hassas bağırsak sendromu gibi sindirim sistemi sorunlarında ağrı yönetimini iyileştirebileceğini göstermiştir. Bağırsak hareketleri sırasında yaşanan ağrıyı hafifleten kolondaki düz kasları gevşeterek çalışır gibi görünmektedir. Ayrıca yaygın bir sindirim semptomu olan karın şişkinliğini azaltmaya da yardımcı olur.
Nanenin aromaterapide mide bulantısıyla savaşmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar da vardır. Doğum yapan 1.100'den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, nane aromaterapisi mide bulantısında önemli azalmalara neden olmuştur. Ayrıca ameliyat ve sezaryen doğumlardan sonra mide bulantısını azalttığı gösterilmiştir.
İLTİHABI KURUTAN ZERDEÇAL
Zerdeçal, sarı rengiyle de sağlığınızı da altın gibi parlatacak bir güce sahip. Zerdeçalda bulunan kurkumin (curcumin), oksidatif hasarla savaşmaya ve vücudun kendi antioksidan enzimlerini artırmaya yardımcı olan oldukça güçlü bir antioksidandır.
Bu önemlidir, çünkü oksidatif hasarın yaşlanmanın ve birçok hastalığın arkasındaki anahtar mekanizmalardan biri olduğuna inanılmaktadır. Zerdeçal ayrıca, bazı anti-inflamatuar(iltihap kurutucu) ilaçların etkinliği ile eşleştiği noktaya kadar güçlü bir şekilde anti-inflamatuardır.
Uzun vadeli, düşük seviyeli inflamasyonun neredeyse her kronik Batı hastalığında önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında, kurkuminin çeşitli sağlık yararları ile bağlantılı olduğunu görmek şaşırtıcı değildir. Çalışmalar, beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini, Alzheimer ile savaşabileceğini, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltabileceğini ve artriti hafifletebileceğini önerir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN HİNT FESLEĞENİ
Sıradan fesleğen ile karıştırılmaması gereken Hint fesleğeni, Hindistan'da özel bir bitki olarak kabul edilir. Çalışmalar Hint fesleğeninin bir dizi bakteri, maya ve küfün büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir.
Küçük bir çalışma, ayrıca kandaki belirli bağışıklık hücrelerini artırarak bağışıklık sisteminin işlevini artırabileceğini buldu. Kutsal fesleğen ayrıca yemeklerden önce ve sonra kan şekeri düzeylerinin düşmesiyle ilişkili olduğu ve ayrıca kaygı ve kaygıyla ilişkili depresyonun tedavisinde de etkili olduğu keşfedildi. Ancak, bu çalışmalar oldukça küçüktü ve herhangi bir öneride bulunulmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.