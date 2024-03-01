Diyetisyenlerin ağzına sürmediği 7 yiyecek! Meğer unutkanlığın sebebiymiş...

Bağışıklığımızı güçlü tutmak, yağ yakmak ve kilo kontrolü sağlayabilmek için sağlıklı beslenmek kaçınılmaz. Bu beslenme sürecinde hepimiz çikolataların, yağlı besinlerin, cips ve asitli içeriklerin ne kadar zararlı olduğunu olduğunu biliyoruz. İşte bunların yanı sıra bir de 'sağlıklı' diye sunulan birtakım yiyecekler mevcut. Bu masum görünen yiyecekleri diyetisyenler ağzına bile sürmüyor. İşte masumca görüntüsünün altında adeta "zehir" barındıran sağlığa zararlı o yiyecekler.
DİYET İÇECEKLER- ŞEKERSİZ İÇECEKLER
Bu gibi içecekler diyet dostu olarak gözükse de durum sandığınız gibi değil. İçerisinde birçok katkı maddesi bulunduran bu içeceklerin sağlıkla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor. İçeceklerin, şekerli tadı verebilmesi için bol miktarda katkı maddesi eklenmiştir.
PİRİNÇ PATLAKLARI
Ani gelen açlıkları bastırmak için iyi bir alternatif olarak tercih edilse de beslenme uzmanları bu yiyeceğin glisemik indeksinizi yükseltebileceğinin altını çiziyor. Bu ürünlerin içinde lif, şeker, mineral bulunmaz ve kalorileri yoktur.
Diyabet riskini artırma ihtimalleri vardır. Ne yazık ki sağlıklı kategorisinde bulunmuyor pirinç patlakları.
HAZIR TAHIL GEVREKLERİ VE GRANOLA
Diyet deyince ilk akla gelen ürünleridir. Ancak bu tür yiyecekler, yüksek miktarda şeker içermektedir. Bu yiyeceklerle güne başlamak kan şekerinizde ani bir yükselmeye neden olabilir. Bu sebeple gün içinde daha fazla yemek yeme isteğiniz olacaktır. Gronala barlar ve hazır tahıl gevrekleri yerine tam tahıllı yulaf ya da kinoa ezmesi tercih edilebilir.
KONSERVE MEYVE
Son zamanlarda ülkemizde giderek popülerleşen konserve meyveler, koyu kıvamlı bir şerbet içinde muhafaza edilir. Bu kıvamlı su ise yoğun şeker içermektedir. Sağlıklı bir ara öğün geçirmek istiyorum ya da canım tatlı bir şeyler yemek istiyor diyorsanız konserve meyveler kesinlikle bu kategoride yer almıyor.
MARKETLETDE SATILAN YEŞİL DETOKS SULARI
Detoks suları doğru malzemelerle ve katkı malzemesi eklenmeden hazırlandığında muhteşem bir sağlık bombası ancak bu suları nereden temin ettiğinizi bilmeniz çok önemli.
Kronik rahatsızlığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar için detoks suları birtakım reaksiyonlara neden olabilir. Güvenmediğiniz markalardan, içeriği belli olmayan detoks sularını tercih etmeyin.
GIDA BOYALARI
Hemen hemen her paketli gıda karşımıza çıkan gıda boyaları, özellikle çocuklarda dikkat eksikliğine neden olan bir ürün. Düzenli tüketiminde depresyona bile neden olacak kadar tehlikeli. Diğer zararlı etkilerinde ise uyku bozukluğu ve ruh hali değişimi bulunuyor.