Diyetisyenlerin ağzına sürmediği 7 yiyecek! Meğer unutkanlığın sebebiymiş...

Sağlıklı beslenme konusunda diyetisyenlerin bizlere verdiği tavsiyeler önemlidir. Peki, beslenme hakkında bilgisine başvurduğumuz diyetisyenlerin neleri asla tüketmediğini biliyor musunuz? Hemen aklınıza şekerli besinler gelse de aslında ‘sağlıklı’ diye sunulan birtakım yiyecekler de diyetisyenlerin kara listesinde.

Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Bağışıklığımızı güçlü tutmak, yağ yakmak ve kilo kontrolü sağlayabilmek için sağlıklı beslenmek kaçınılmaz. Bu beslenme sürecinde hepimiz çikolataların, yağlı besinlerin, cips ve asitli içeriklerin ne kadar zararlı olduğunu olduğunu biliyoruz. İşte bunların yanı sıra bir de 'sağlıklı' diye sunulan birtakım yiyecekler mevcut. Bu masum görünen yiyecekleri diyetisyenler ağzına bile sürmüyor. İşte masumca görüntüsünün altında adeta "zehir" barındıran sağlığa zararlı o yiyecekler.





DİYET İÇECEKLER- ŞEKERSİZ İÇECEKLER Bu gibi içecekler diyet dostu olarak gözükse de durum sandığınız gibi değil. İçerisinde birçok katkı maddesi bulunduran bu içeceklerin sağlıkla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor. İçeceklerin, şekerli tadı verebilmesi için bol miktarda katkı maddesi eklenmiştir.