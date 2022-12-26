Doğanın mucizesi! Ne virüse geçit veriyor ne de bakteriye... Bu besini haftada bir kez…

Soğuk kış ayları, genellikle soğuk algınlığı, grip ve özellikle solunum yolu ile ilgili diğer birçok hastalıkla ilişkilidir. Bunlar, birçok faktöre bağlı olarak daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, yayılmasındaki ana sebep; düşük sıcaklıklar ve vitamin, mineral yönünden daha düşük bir beslenme sistemidir. Bu nedenle ne yediğiniz, büyük önem taşıyor.
Gıdaların yanı sıra, bağışıklık sistemi bu noktada D vitamini konusunda da büyük bir öneme sahip. Kış aylarında daha az güneş ışığına erişim, birçok insanda D vitamini sentezlenmesinin önüne geçiyor. Bu nedenle portakal suyu, hurma, tatlı patates veya somon gibi besinler, D vitamininin sunduğu kas ve kemik sağlığının güçlenmesine zemin hazırlar. İşte bağışıklık sisteminizi en iyi düzeyde tutmanızı sağlayacak 7 gıda…
HURMA
Kışın daha az gün ışığına maruz kalmak, vücudun bağışıklık sistemini desteklemek ve yorgunluğu önlemek için ekstra D vitamini almanız gerektiği anlamına geliyor. D vitamini açısından zengin olan hurma, kış ayları boyunca hastalanmanızı engelleyerek bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.
ISPANAK
Bağışıklığımız, genellikle kış aylarında daha fazla düşme eğilimindedir. Magnezyumun yanı sıra B6 ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan ıspanağı sofralarınıza eklemek, vücudunuzun mikroplara karşı savunmasını artırır. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyecek ve hastalıklara karşı duyarlılığı azaltacaktır.
SOMON
Somon, kış aylarında sağlıklı kalmanızı sağlayacak olan omega-3 açısından en zengin gıdalardan biridir. Bu yağ asidi türü, akciğerlere hava akışını artırmaya yardımcı olurken, soğuk algınlığı gibi hastalıkların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da sizi korur.
BROKOLİ
C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Diğer vitaminlerin aksine vücut, bu vitamini üretemez. Bu nedenle vitamin içeriği yüksek gıdaların tüketimi, sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yoludur.
90 gramlık bir brokoli porsiyonu, vücudun c vitamini ihtiyacının %100'ünden fazlasını içerir. Ayrıca pişmiş ve çiğ olarak tüketilebilen brokoli, sofralarınızda herhangi bir menüye dahil etmesi oldukça kolay sebzelerden biridir.
TATLI PATATES
C ve D vitaminleri açısından zengin olan tatlı patatesler, enerji artışı sağlarken aynı zamanda bağışıklık sistemini de büyük oranda destekler. Antioksidanlar yönünden zengin olması ise bu besinin diğer patateslere oranla daha faydalı olmasını sağlar ve düzenli bir beslenme sisteminin de en iyi destekçilerinden biri haline getirir.
ZENCEFİL
Asya'da binlerce yıldır kullanılan zencefil, son yıllarda faydasını en çok duyduğumuz baharatlardan biri. Eğer soğuk algınlığı ile mücadele ediyorsanız semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmak için bir ev tarifinde de kullanmayı mümkün kılar. Vücudu kış hastalıklarına karşı korurken aynı zamanda iyileşmeye de yardımcı olur.
KALE
A ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan kale, kışın yiyebileceğiniz en faydalı besinlerden biri. Bir tür lahana olan bu süper gıda, vücudun en iyi performans düzeyine çıkmasına zemin hazırlarken, hızla iyileşmeyi de mümkün kılar.