Doğanın mucizesi! Ne virüse geçit veriyor ne de bakteriye... Bu besini haftada bir kez…

Bağışıklığımız, genellikle kış aylarında daha fazla düşme eğilimindedir. Magnezyumun yanı sıra B6 ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan ıspanağı sofralarınıza eklemek, vücudunuzun mikroplara karşı savunmasını artırır. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyecek ve hastalıklara karşı duyarlılığı azaltacaktır.

Somon, kış aylarında sağlıklı kalmanızı sağlayacak olan omega-3 açısından en zengin gıdalardan biridir. Bu yağ asidi türü, akciğerlere hava akışını artırmaya yardımcı olurken, soğuk algınlığı gibi hastalıkların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da sizi korur.

BROKOLİ

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Diğer vitaminlerin aksine vücut, bu vitamini üretemez. Bu nedenle vitamin içeriği yüksek gıdaların tüketimi, sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yoludur.

90 gramlık bir brokoli porsiyonu, vücudun c vitamini ihtiyacının %100'ünden fazlasını içerir. Ayrıca pişmiş ve çiğ olarak tüketilebilen brokoli, sofralarınızda herhangi bir menüye dahil etmesi oldukça kolay sebzelerden biridir.