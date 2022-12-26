Tarihi değiştiren kadınlarda bu hafta: Türkiye’nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik

Bir halk oylamasının ardından, jürinin önüne çıkmaya hak kazanan Feriha, Halit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa gibi dönemin büyük isimlerinin elemelerini geçti.
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"BAŞ DÖNDÜRÜCÜ O AN..."
Birinci olan Hicran Hanım'ın evliliği öğrenilince ve birincilik tacını Feriha Tevfik aldı. "Orta boylu, kıvırcık lepiska saçlı, altın gözlü, beyaz tenli," sıfatları ile kraliçeliğini öğrendiğinde yıllar sonra o anı, "baş döndürücü" olarak anlatacaktı.
Yeni kurulan bir ülkenin dünyaya açılışını temsil eden Feriha Tevfik, 1930'da ABD'deki 5. Uluslararası Kainat Güzelliği Yarışması'na katıldı. Buradayken, Kanadalı bir iş insanının evlenme teklifini reddettiği için kaçırılma tehlikesi atlattı.
"KIRGINLIKLARI NEDENİYLE SAHNELERDE ÇEKİLDİ"
Oyunculuğa; Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor, "Leblebici Horhor Ağa" gibi Türk sinemasının ilk filmleriyle adım attıktan sonra "kırgınlıkları" nedeniyle sahnelerden çekildiğini duyurdu. Temsil ettiklerinin, Türk kadınının; güzelliği, ahlakı ve kültürünü ortaya koymak olduğunu söyledi ve yeni güzellik yarışmalarına dair önemli eleştirilerde bulundu.
Feriha Tevfik, '91'de kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 22 Nisan sabahı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.