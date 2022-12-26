Tarihi değiştiren kadınlarda bu hafta: Türkiye’nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik

Bir halk oylamasının ardından, jürinin önüne çıkmaya hak kazanan Feriha, Halit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa gibi dönemin büyük isimlerinin elemelerini geçti.

"BAŞ DÖNDÜRÜCÜ O AN..."

Birinci olan Hicran Hanım'ın evliliği öğrenilince ve birincilik tacını Feriha Tevfik aldı. "Orta boylu, kıvırcık lepiska saçlı, altın gözlü, beyaz tenli," sıfatları ile kraliçeliğini öğrendiğinde yıllar sonra o anı, "baş döndürücü" olarak anlatacaktı.