Doktorların "doğal uyku ilacı" sırrı! Uykusuzluk nedir unutturacak... Her gün bir tane!

"Uykum kaçtı", "gece hiç uyuyamadım" gibi cümlelere hepimiz aşinayızdır. Bir türlü düzene girmeyen uyku sorunları, neyse ki, basit beslenme müdahaleleri ile çözülebilir. İşte bu noktada sosyal medyada oldukça tanınan Dr. Micheal Breus, daha iyi bir uyku için ihtiyaç duyabileceğiniz bir çözüm yöntemi paylaştı.
Dr. Breus, uyku için en iyi alternatifin basit "bir muz" olduğunu söyledi. "Doğanın doğal uyku ilacı" olarak nitelendirdiği muzun yüksek magnezyum oranı, uykusuzluk sorunuyla mücadelenizi kolaylaştırabilir.
İsterseniz muz çayı yapabilir, isterseniz bu besini düzenli olarak yemeye karar verebilirsiniz.
Muz çayı tarifi;
Dr. Breus, eğer muzdan hoşlanmıyorsanız, diğer üç farklı besini de paylaştı.
İlk olarak kivinin beyinde sakinleştirici bir hormon olan serotonini teşvik etmesi, uykuya dalma sürecinizi kolaylaştıracağı için beslenme sisteminize dahil edebilirsiniz.
Yoğurt, uyku sürecinde "çok önemli" bir düzenleyici olan kalsiyum içermesi sayesinde uykularınızı düzenlerken kaliteli hale getirebilir. Üstelik yoğurtta bulunan laktik asit, akvücudumuzda bulunan sinir bölgelerinin gevşemesine yol açar. Yani dolaylı olarak insan vücudunda rahatlamaya ve uyku halinin gelmesine sebebiyet verir.
Ananas ise; bir diğer "doğal uyku ilacı" olarak nitelenen besinlerden biri. Ananas, melatonin düzeylerini artırır ve melatoninin antioksidan kapasitesini yükseltir. Bu sayede sağlıklı şekilde uykuya geçmenize yarar.
Uzmana göre, bu yiyecekleri diyetinize eklemek "daha iyi uyumanıza" yardımcı olacak basit bir önlem olabilir.