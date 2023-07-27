Doktorların "doğal uyku ilacı" sırrı! Uykusuzluk nedir unutturacak... Her gün bir tane!

"Uykum kaçtı", "gece hiç uyuyamadım" gibi cümlelere hepimiz aşinayızdır. Bir türlü düzene girmeyen uyku sorunları, neyse ki, basit beslenme müdahaleleri ile çözülebilir. İşte bu noktada sosyal medyada oldukça tanınan Dr. Micheal Breus, daha iyi bir uyku için ihtiyaç duyabileceğiniz bir çözüm yöntemi paylaştı.