Doktorların "mutlaka bilmelisiniz" dediği 5 şey! Kanserin ana sebebiymiş: İnsanların %70'i bu hatayı yapıyor

Uzmanlar, genetiğin her ne kadar kanser gelişimi üzerinde etkisi olsa da; yaşam tarzının da büyük bir etkisi olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin; Southwestern Tıp Merkezi'nin yaptığı açıklamada; vakaların oldukça küçük bir yüzdesinde aile öyküsü olduğu belirtildi. Daha büyük bir yüzdelik ise; sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz bir yaşam stili veya kötü beslenme gibi yaşam tarzına sahipti. Üstelik kolon kanseri teşhislerinin yaklaşık %70'inin, "kalıtsal olmayan çevresel etkenler" sebebiyle olduğu da açıklamalarının arasında yer alıyor.
Kolon kanserine yakalanma konusunda bazı olası etkenler öne çıkıyor. Crohn hastalığı, iltihaplı bağırsak hastalığı veya ülseratif kolit gibi kronik rahatsızlıklar, bu kansere zemin hazırlıyor. Ayrıca yağ oranı yüksek veya lif oranı düşük diyetler de bu riski artıran etkenler arasında. Sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktif olmamak, obezite de bu risklerin büyük bölümünü oluşturuyor.
California San Francisco Üniversitesi, kolorektal kanserlerin ve ölümlerin yaklaşık %90'ının önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu. Düzenli tarama yaptırmak erken teşhisi sağlarken; egzersiz yapmanın, sağlılı kilo aralığında bulunmak da bu riski büyük oranda düşürüyor.
KOLON KANSERİ HAKKINDA EN ÖNEMLİ DETAYLAR!
Tıbbi Onkolog Misag Karimi Irvine, çoğu kolon kanserinin polip adı verilen büyümelerle ortaya çıktığını belirtiyor. Üstelik Irvine, kolon kanseri ne yediğiniz ve ne kadar egzersiz yaptığınızdan çok daha fazla oranda etkilendiğini de belirtiyor. Sebze ve meyve yönünden zengin bir beslenme, kepekli tahılları daha bol tüketirken, hayvansal yağ oranı düşük bir beslenme sisteminin daha düşük kolon kanseri riskiyle ilişkili olduğunu da vurguluyor. Ayrıca kolorektal kanserli kişilerin çoğu, yaklaşık yüzde 70'i, daha yüksek riske işaret eden kalıtsal problemlere de sahip değil. Bu durum, doğru bir yaşam stiliyle kolon kanserinden korunabileceğinizi gösteriyor.
Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre; kolorektal kanser riskine sahip insanların mutlaka 45 yaşından itibaren düzenli taramaya gitmesi gerektiğini öneriyor. 1-3 yılda bir yapılant testler, riski azaltmasının yanı sıra erken teşhisi de mümkün kılıyor.
KOLON KANSERİNİN GENÇ YAŞTA GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI
Dr. Karimi, kolon kanseri dağılımında gideren büyük değişimler yaşandığına dair uyarıda bulundu. Artık 65 yaş üstünde görülme sıklığı azalırken 50 yaş ve altı kişilerde bu kanser türünün yaygınlaştığı görüldüğünü belirten Karimi, bu kanser türüne sahip 5 kişiden birinin 20 ila 54 yaş arasında olduğunu söyledi.
1990'larda doğan kişilerin kolorektal kanser riskine yakalanma riskinin 1950'lerde doğanlara göre iki kat daha fazla olduğunu söyleyen araştırmalar; ölüm oranının da bu noktada arttığını gösteriyor. Bu durum, muhtemelen diyet ve egzersiz eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra; egzersizin bireyin genel sağlığında çok büyük bir bileşen olduğu biliniyor ve daha fazla egzersiz ve daha az oturmanın kolorektal kanser riskini etkilediği görülüyor.
Karimi, daha genç yaş aralığında teşhis alan hastaların büyük bölümünün fazla kilolu olduğunu belirtirken, besleyici yiyecekler tüketiminin, günde 10 dakika bile egzersiz yapmalarının büyük oranda bu riski düşürmenin yolu olduğunu belirtiyor. "Kanseri durdurmanın en iyi yolu, onu en başta önlemektir ve ne kadar erken sağlıklı seçimler yaparsanız, potansiyel faydalar o kadar büyük olur" açıklamasında bulundu.
KOLON KANSERİ HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR!
Dr. Karimi, birçok insanın bu hastalığa yaşlı erkekleri etkileyen bir hastalık olduğu sanılsa da; aslında gençleri de etkilemesinin yanı sıra, aynı zamanda erkeklerde kadınlardan daha fazla görülüyor. Karimi'ye göre bir diğer yanılgı, semptomları yoksa hastalığa da sahip olmadıklarını düşünmeleri. Fakat kolorektal kanser belirtileri genellikle kanserin ileri evrelerinde ortaya çıkarak hayati bir riske neden olabiliyor.
Kolon kanseri olan hastalarda hiç semptom görülmeyebilir veya semptomları diğer gastrointestinal sorunlarla aynı olabilir. Kanser hücrelerini içeren polipler semptom göstermeden kolon duvarında sadece aylarca değil yıllarca kalabilirler. Şiddetli semptomlar ortaya çıktığında, kanser genellikle daha ileri bir aşamaya ilerlemiştir.
KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ
Karimi'ye göre; "İnsanların asla görmezden gelmemesi ve doktorlarına bildirmemesi gereken kolon kanseri uyarı işaretleri:
Uzun süre devam eden (birkaç günden fazla) barsak alışkanlıklarında değişiklik olması