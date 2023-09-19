Dünyanın en iyi demir kaynağı! Kansızlığın kökünü kazıyan şifacıyı haftada 3 kez yerseniz…

Vücudumuzun büyümesi ve gelişmesi için demire ihtiyacı vardır. Demir ayrıca anemiyi önlemeye ve vücudumuzu enfeksiyondan korumaya yardımcı olabilir. Ek olarak yetersiz demir alımı beslenmemek beraberinde birçok hastalığı da getirebilir. Ancak belirli yiyeceklerin tüketilmesi yüksek demir içeriği sayesinde kansızlığın önüne geçebilir.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Julia Zumpano, demir hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Gıdalarda iki ana demir türü vardır : heme ve heme olmayan demir. Hem demir: Bu demir türü hemoglobinden gelir. Diyetisyen Zumpano, "Heme vücut tarafından daha iyi emilir ve genellikle karaciğer, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bulunur" diyor. Hem içermeyen demir: "Hem olmayan demir genellikle baklagillerde, sert kabuklu yemişlerde, tohumlarda ve ıspanak ve patates gibi bazı sebzelerde bulunur" diye devam ediyor. Ayrıca tofu, tahıllar, ekmek ve mısır gevreği gibi güçlendirilmiş kaynaklardan da demir alabilirsiniz.

Diyetisyen Zumpano, "Demir, hemoglobinin hayati bir bileşenidir; bu da onu, hücrelerimizin enerji üretebilmesi için oksijeni taşımak üzere vücudumuzun ihtiyaç duyduğu önemli bir mineral haline getirir" diye açıklıyor. "Yeterince demirimiz yoksa, oksijeni taşıyacak kadar kırmızı kan hücremiz de olmayacaktır. Bu da aşırı yorgunluğa ve baş dönmesine yol açıyor."