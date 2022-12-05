Eklemlerdeki çürümenin ana sebebi! Bilim insanları açıkladı: "Bu besini sakın tüketmeyin!"

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER
Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.
İŞLENMİŞ KIRMIZI ET
Bazı araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş ve kırmızı et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor. Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, kırmızı etin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini de buldu. Ek olarak, 25.630 kişide yapılan bir araştırma, yüksek kırmızı et alımının inflamatuar artrit için bir risk faktörü olabileceğini belirledi. Ayrıca araştırmalar, bu durumun aksine, kırmızı eti listeden çıkaran bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirdiği gösterdi.
TUZ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER
Artritli kişiler için tuzu azaltmak iyi bir seçim olabilir. Tuz oranı yüksek yiyecekler arasında karides, konserve çorba, pizza, belirli peynirler, işlenmiş etler ve çok sayıda işlenmiş ürün bulunur. Yapılan çalışmalar, yüksek tuzlu diyetle beslenen farelerde artritin normal tuz seviyeleri içeren bir diyette olanlara göre daha şiddetli olduğunu buldu.
BAZI BİTKİSEL YAĞLAR
Omega-6 yağları yüksek ve omega-3 yağları düşük diyetler osteoartrit ve romatoid artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Bu yağlar sağlık için gereklidir. Bununla birlikte, çoğu Batı diyetinde omega-6'ların omega-3'lere dengesiz oranı iltihabı artırabilir.
Bitkisel yağlar gibi omega-6 yağları yüksek gıdaların alımını azaltmak, yağlı balık gibi omega-3 açısından zengin gıdaların alımını artırmak artrit semptomlarını iyileştirebilir.
GLUTEN İÇERİKLİ YİYECEKLER
Gluten buğday, arpa, çavdarda bulunan bir protein grubudur. Bazı araştırmalar bunu artan artrit etkileri ile ilişkilendiriyor ve glutensiz beslenmenin artrit semptomlarını hafifletebileceğini öne sürüyor. Dahası, çölyak hastalığı olan kişilerde artrit gelişme riski daha yüksektir. Özellikle, romatoid artritli 66 kişide yapılan 1 yıllık daha eski bir çalışma, glütensiz, vegan bir diyetin hastalık aktivitesini önemli ölçüde azalttığını ve iltihabı iyileştirdiğini buldu.
Bu bulgular umut verici olsa da, glutensiz bir diyetin tek başına artritli insanlara fayda sağlayıp sağlamadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.
ŞEKER TÜKETİMİ
Ne olursa olsun şeker alımınızı sınırlandırmalısınız, özellikle de artritiniz varsa. İşlenmiş şekerler, şekerleme, soda, dondurma ve barbekü sosu gibi daha az belirgin maddeler de dahil olmak üzere diğer birçok gıdada bulunur. Romatoid artritli 217 kişide yapılan bir araştırma, 20 gıda arasında şekerle tatlandırılmış soda ve tatlıların RA semptomlarını kötüleştirdiği en sık bildirilenler olduğunu kaydetti.