Eklemlerdeki çürümenin ana sebebi! Bilim insanları açıkladı: "Bu besini sakın tüketmeyin!"

GLUTEN İÇERİKLİ YİYECEKLER Gluten buğday, arpa, çavdarda bulunan bir protein grubudur. Bazı araştırmalar bunu artan artrit etkileri ile ilişkilendiriyor ve glutensiz beslenmenin artrit semptomlarını hafifletebileceğini öne sürüyor. Dahası, çölyak hastalığı olan kişilerde artrit gelişme riski daha yüksektir. Özellikle, romatoid artritli 66 kişide yapılan 1 yıllık daha eski bir çalışma, glütensiz, vegan bir diyetin hastalık aktivitesini önemli ölçüde azalttığını ve iltihabı iyileştirdiğini buldu.

Bu bulgular umut verici olsa da, glutensiz bir diyetin tek başına artritli insanlara fayda sağlayıp sağlamadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.