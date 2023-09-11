Eklemlerdeki tüm iltihabı söküyor! Her gün iki çay kaşığı tüm iskelet sistemini yenileyecek

Dr. Sunni Patel, iltihap karşıtı bir beslenme sistemi sayesinde artrit ağrısını büyük oranda azaltabileceğinizi belirtiyor. Patel, tek bir tedavi yöntemi olmasa da; bu besinleri tüketmenin semptomlarla mücadele etmenin en iyi yollarından biri olduğunu söylüyor. İşte o besinler…
YAĞLI BALIKLAR
Doktor, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, uskumru, sardalya ve alabalık gibi balıkların artritli kişilerde eklem ağrısını ve sertliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı.
Dr Patel, iyi bir omega-3 yağ asidi dozu elde etmek için haftada en az iki porsiyon yağlı balık yemeyi, her porsiyonun yaklaşık 85 ila 120 gram olmasını tavsiye etti.
ZERDEÇAL
Zerdeçalın sarı parlak rengi, kurkumin olarak bilinen güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşikten kaynaklanır. Doktor, "Zerdeçalın günlük olarak kullanılması için özel bir öneri yok, ancak onu diyetinize (emilimini artırmak için karabiberle birlikte) baharat olarak veya düzenli olarak yemeklere dahil etmek yararlı olabilir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), zerdeçal tüketiminde vücut ağırlığının kilogram başına sıfır ila üç miligramın kabul edilebilir bir günlük alım miktarı olduğunu belirlemiştir.
ZENCEFİL
İster çayınıza ekleyin, ister baharat olarak kullanın, zencefil, artrit ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal anti-inflamatuar özellikler sunar. Doktor, beslenme sisteminize günlük olarak bir ila iki çay kaşığı taze zencefil veya zencefil tozu eklemenizi önerdi.
ORMAN MEYVELERİ
Orman meyveleri; antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler açısından zengindir. Dr. Patel, bu özelliklerin vücuttaki inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı.
Meyve alımınızın bir parçası olarak günde en az bir fincan meyve yemeyi hedefleyin. Bu iyi bir antioksidan kaynağı sağlar.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, lahana ve pazı gibi yapraklı yeşillikler, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilecek doğal vitamin , mineral ve antioksidan kaynaklarıdır .Bu nedenle doktor, salata veya smoothie gibi günlük öğünlerinize bir porsiyon yeşil yapraklı sebze eklemenizi tavsiye etti.