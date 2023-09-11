Eklemlerdeki tüm iltihabı söküyor! Her gün iki çay kaşığı tüm iskelet sistemini yenileyecek

ZERDEÇAL

Zerdeçalın sarı parlak rengi, kurkumin olarak bilinen güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşikten kaynaklanır. Doktor, "Zerdeçalın günlük olarak kullanılması için özel bir öneri yok, ancak onu diyetinize (emilimini artırmak için karabiberle birlikte) baharat olarak veya düzenli olarak yemeklere dahil etmek yararlı olabilir" dedi.