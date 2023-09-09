Eksikliği kemikleri adeta süngere dönüştürüyor! Çelik gibi kemikler için fosfor zengini bu besini tüketin

Tam tahıllardaki fosforun çoğu, endospermin alöron olarak bilinen dış katmanında ve iç katmanda bulunur. Tahıllar rafine edildiğinde bu katmanlar ortadan kalkar, bu nedenle tam tahıllar iyi bir fosfor kaynağı olsa da; işlenmiş tahıllar fosfor yönünden fakirdir.

FASULYE VE MERCİMEK Fasulye ve mercimek de yoğun miktarda fosfor içerir ve bunları düzenli olarak tüketmek, kanser de dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Sadece 1 bardak (198 gr) haşlanmış mercimek günlük ihtiyacınızın %28'ini ve 15 gr'dan fazla lif içerir.