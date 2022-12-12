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Geceleri en huzurlu uykunun sırrı bu içecekte! Günde 240 ml uykusuzluk diye bir şey bırakmıyor

Uykusuzluk, psikolojik veya fiziksel birçok sorunla birlikte ortaya çıkan ve günlük yaşam kalitesini büyük oranda düşüren önemli sorunlardan biri. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenlerden biri ise; beslenme sisteminde yapabileceğiniz değişimler. Bu basit değişikliklerle geceleri yaşadığınız ve bitmeyecekmiş gibi gelen uykusuzlukla mücadele edebilirsiniz. İşte en derin uykunun sırrını taşıyan o besinler...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:51
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Geceleri en huzurlu uykunun sırrı bu içecekte! Günde 240 ml uykusuzluk diye bir şey bırakmıyor

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak besinler…

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

YULAF

Genellikle sabah kahvaltısı olarak düşünülse de uyku öncesi akşam atıştırmalığı olarak da oldukça etkili bir seçeneklerden biridir. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlamasının yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyerek rahat bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.

KİVİ

Stres ve kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan serotonin ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan kivi, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yapılan bir araştırma; yatmadan bir saat önce iki kivi yiyen kişilerin %42 daha hızlı uykuya daldıklarını keşfetti.

VİŞNE SUYU

Vişne suyu, triptofan adlı amino asidin emilimini artırarak vücudun melatonin üretimine yardımcı olur. İki hafta boyunca günde iki kez 240 ml vişne suyu içen kişilerin, içmeyenlere göre 84 dakika daha uzun uyuduğu tespit edildi.

MARUL

Sıklıkla tüketilirken faydalarından o kadar da haberdar olmadığımız marul, aslında uykusuzluk için en iyi çarelerden biri olabilir. Yapılan bir araştırma, sebzenin farelerde uyku süresini artırdığını ve uyku yoksunluğuna neden olan iltihaplanma sorununa karşı hücreleri koruduğu ortaya çıktı.

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