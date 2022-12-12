Geceleri en huzurlu uykunun sırrı bu içecekte! Günde 240 ml uykusuzluk diye bir şey bırakmıyor

KİVİ Stres ve kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan serotonin ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan kivi, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yapılan bir araştırma; yatmadan bir saat önce iki kivi yiyen kişilerin %42 daha hızlı uykuya daldıklarını keşfetti.

VİŞNE SUYU Vişne suyu, triptofan adlı amino asidin emilimini artırarak vücudun melatonin üretimine yardımcı olur. İki hafta boyunca günde iki kez 240 ml vişne suyu içen kişilerin, içmeyenlere göre 84 dakika daha uzun uyuduğu tespit edildi.