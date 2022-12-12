Geceleri en huzurlu uykunun sırrı bu içecekte! Günde 240 ml uykusuzluk diye bir şey bırakmıyor

BADEM
Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.
HİNDİ
Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.
ÇİKOLATA
Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.
YULAF
Genellikle sabah kahvaltısı olarak düşünülse de uyku öncesi akşam atıştırmalığı olarak da oldukça etkili bir seçeneklerden biridir. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlamasının yanı sıra sindirim sistemini de düzenleyerek rahat bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.
KİVİ
Stres ve kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan serotonin ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan kivi, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yapılan bir araştırma; yatmadan bir saat önce iki kivi yiyen kişilerin %42 daha hızlı uykuya daldıklarını keşfetti.
VİŞNE SUYU
Vişne suyu, triptofan adlı amino asidin emilimini artırarak vücudun melatonin üretimine yardımcı olur. İki hafta boyunca günde iki kez 240 ml vişne suyu içen kişilerin, içmeyenlere göre 84 dakika daha uzun uyuduğu tespit edildi.
MARUL
Sıklıkla tüketilirken faydalarından o kadar da haberdar olmadığımız marul, aslında uykusuzluk için en iyi çarelerden biri olabilir. Yapılan bir araştırma, sebzenin farelerde uyku süresini artırdığını ve uyku yoksunluğuna neden olan iltihaplanma sorununa karşı hücreleri koruduğu ortaya çıktı.