Geçmeyen inatçı öksürüklere dikkat! Altında bu hastalık yatıyor olabilir...

Pandeminin ardından bağışıklık sistemimizin zayıfladığının altını çızen Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüslere karşı eskisi kadar dirençli olmadığımızın altını çiziyor. Özellikle okullarda çocuklar arasında yayılan virüslere bağlı endeksiyonların ardından ailelere ve oradan da topluma yayıldığını ifade eden Özlü, geçmeyen öksürüğe karşı ise dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:06 PAYLAŞ ABONE OL

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, okullarda artan solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mevsim itibariyle okullarda yaygın olarak solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar yaşandığını dile getiren Özlü, "Şu anda Türkiye'de mevsim itibariyle solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar çok yaygın olarak görülüyor. Özellikle okullarda kreşler anaokulları, ilkokullar başta olmak üzere. Okullar da çok yaygın öğrenciler arasında birbirine kolayca bulaşıyor. Tabii öğrencilerle de kalmıyor. Bu daha sonra anne babalara ve oradan okuldan da topluma yayılıyor.

Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki biri bitmeden biri başlıyor. Yani okula giden çocuğu olan ailelerin başından hastalık hiç eksik olmuyor. Yani sürekli çocuklar hasta oradan anne babalara büyüklere geçiyor onlar hastalanıyor. Bu tabi son 2 yıldır pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bu tür hastalıklara yakalanmadık. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi biraz zayıflattı. Bu virüslere karşı eskisi kadar dirençli değiliz. Yani bu son 2 yılın bedelini biraz ödüyor gibi göründüğü kadarıyla dikkatli olmak lazım" şeklinde konuştu.