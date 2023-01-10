Çamaşır suyu lekesini yok eden yöntem! Kıyafetleriniz ilk günkü halini alacak...

Çamaşır suyu kumaşlarda kötü lekeler bıraksa da bunun önünde geçmenin farklı yolları bulunuyor.
ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİN KIYAFETLERDEN ÇIKMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Ne yazık ki çamaşır suyu lekesi kalıcıdır. Çamaşır suyu bir kumaşla temas ettiğinde leke, kumaştan rengin veya boyanın çıkmasına neden olur. Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak söz konusu olduğunda, uygulamanız gereken yaklaşım, lekeyi çıkarmak yerine kaybolan rengi geri kazandırmaktır. Her şeyden önce, çamaşır suyunu nötralize etmeniz gerekir çünkü çok uzun süre kumaşta bırakılırsa kumaşın ernimesine neden olabilir:
1. İzopropil Alkol
Bu teknik en çok koyu renkli giysilerdeki küçük lekeler için uygundur.
Kulak pamuğuna bir miktar izopropil alkol(eczaneden temin edilebilir) uygulayın.
Çamaşır suyu lekesinin etrafındaki alanı kulak pamuğuyla hafifçe ovun.
Ardından pamuğu lekenin dışından ortasına doğru ovalamaya başlayın. Alkol kumaştaki fazla boyayı gevşettiğinden, öğenin orijinal rengi lekeli alana yayılmaya başlamalıdır.
2. Kumaş boyası
Bu teknik küçük ve büyük lekeler için işe yarar ancak renkleri dikkatli bir şekilde eşleştirmeniz gerekir.
Öncelikle kıyafetinizin rengine mümkün olduğunca yakın bir kumaş boyası edinmeniz gerekiyor.
Giysinizi yeniden boyamadan önce, bir renk çıkarıcı da edinin ve orijinal boyanın tümünü çıkarmak için kullanın. Mümkün olduğunca iyi bir sonuç elde etmek için talimatları dikkatli bir şekilde uygulayın.
Boya paketinin üzerindeki talimatları izleyerek giysinizi seçtiğiniz renge yeniden boyayın. Boyaların çoğu, isterseniz çamaşır makinenizde veya plastik bir yıkama kabında kullanılabilir. İstenmeyen lekeleri önlemek için giysilerinizi boyarken eski giysiler ve eldivenler giymeyi unutmayın.
ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÖNLENİR?
Çamaşır suyu lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak bunların oluşmasını en baştan önlemektir.