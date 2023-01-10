Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Çamaşır suyu lekesini yok eden yöntem! Kıyafetleriniz ilk günkü halini alacak...

Çamaşır suyu lekesini yok eden yöntem! Kıyafetleriniz ilk günkü halini alacak...

Çamaşır suyu, beyazlarımızı parlak tutmamıza, evlerimizi mikrop ve bakterilerden uzak tutmamıza yardımcı olan, ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Ancak aynı zamanda giysilerimizde istenmeyen lekeler bırakabilen bir kimyasaldır. Giysilerinizde çamaşır suyu lekesi mi gördünüz? Endişelenmeyin. Çamaşır suyu lekelerini giysilerden nasıl çıkaracağınızı adım adım sizler için anlattık.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:55
ABONE OL
Çamaşır suyu lekesini yok eden yöntem! Kıyafetleriniz ilk günkü halini alacak...

Çamaşır suyu kumaşlarda kötü lekeler bıraksa da bunun önünde geçmenin farklı yolları bulunuyor.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİN KIYAFETLERDEN ÇIKMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Ne yazık ki çamaşır suyu lekesi kalıcıdır. Çamaşır suyu bir kumaşla temas ettiğinde leke, kumaştan rengin veya boyanın çıkmasına neden olur. Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak söz konusu olduğunda, uygulamanız gereken yaklaşım, lekeyi çıkarmak yerine kaybolan rengi geri kazandırmaktır. Her şeyden önce, çamaşır suyunu nötralize etmeniz gerekir çünkü çok uzun süre kumaşta bırakılırsa kumaşın ernimesine neden olabilir:

  1. Fazla çamaşır suyunu gidermek için alanı soğuk suyla durulayın.
  2. Biraz karbonat ve suyu karıştırarak kalın bir macun oluşturun.
  3. Bunu lekenin üzerine eşit şekilde yayın
  4. Kurumaya bırakın ve ardından nazikçe fırçalayın – eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
  5. Lekeyi nötralize ettikten sonra, aşağıdaki tekniklerden biriyle rengi eski haline getirmeyi deneyebilirsiniz.

1. İzopropil Alkol

Bu teknik en çok koyu renkli giysilerdeki küçük lekeler için uygundur.

Kulak pamuğuna bir miktar izopropil alkol(eczaneden temin edilebilir) uygulayın.

Çamaşır suyu lekesinin etrafındaki alanı kulak pamuğuyla hafifçe ovun.

Ardından pamuğu lekenin dışından ortasına doğru ovalamaya başlayın. Alkol kumaştaki fazla boyayı gevşettiğinden, öğenin orijinal rengi lekeli alana yayılmaya başlamalıdır.

2. Kumaş boyası

Bu teknik küçük ve büyük lekeler için işe yarar ancak renkleri dikkatli bir şekilde eşleştirmeniz gerekir.

Öncelikle kıyafetinizin rengine mümkün olduğunca yakın bir kumaş boyası edinmeniz gerekiyor.

Giysinizi yeniden boyamadan önce, bir renk çıkarıcı da edinin ve orijinal boyanın tümünü çıkarmak için kullanın. Mümkün olduğunca iyi bir sonuç elde etmek için talimatları dikkatli bir şekilde uygulayın.

Boya paketinin üzerindeki talimatları izleyerek giysinizi seçtiğiniz renge yeniden boyayın. Boyaların çoğu, isterseniz çamaşır makinenizde veya plastik bir yıkama kabında kullanılabilir. İstenmeyen lekeleri önlemek için giysilerinizi boyarken eski giysiler ve eldivenler giymeyi unutmayın.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÖNLENİR?

Çamaşır suyu lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak bunların oluşmasını en baştan önlemektir.

  • Çamaşırlarınızda çamaşır suyu kullanıyorsanız, tüm bakım etiketlerinde çamaşırların ağartıcı için güvenli olduğunun belirtildiğinden emin olun. Çamaşır suyu, giysileri beyazlatmak ve dezenfekte etmek ve lekeleri çıkarmak için harika olabilir. Ancak doğru şekilde uygulanması gerekir.
  • Çamaşır suyunu asla doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin. Ürün etiketindeki talimatlara uyarak her zaman suyla seyreltin.
  • Solmaya veya renk atmasına neden olabileceğinden renkli çamaşırları çamaşır suyu ile yıkamaktan kaçının. Renkler için sadece renk güvenli ağartıcı içeren deterjanlar kullanılmalıdır.
  • Çamaşır suyu ile temizlik yaparken eski kıyafetlerinizi giyin ki yanlışlıkla üzerlerine çamaşır suyu bulaşma riski olmasın. Çamaşır suyu ile çalışırken daima lastik eldiven giymelisiniz.
  • Evinizdeki bir alanı çamaşır suyuyla temizliyorsanız, çamaşır suyuyla temizlenen yüzeyleri fırçalamamaları veya çamaşır suyu temizlik ürünlerini yanlışlıkla düşürüp giysilerine dökmemeleri için evinizdeki diğer kişilere söylemeyi unutmayın.

SON DAKİKA SON DAKİKA