Çamaşır suyu lekesini yok eden yöntem! Kıyafetleriniz ilk günkü halini alacak...

Bu teknik en çok koyu renkli giysilerdeki küçük lekeler için uygundur.

2. Kumaş boyası

Bu teknik küçük ve büyük lekeler için işe yarar ancak renkleri dikkatli bir şekilde eşleştirmeniz gerekir.

Öncelikle kıyafetinizin rengine mümkün olduğunca yakın bir kumaş boyası edinmeniz gerekiyor.

Giysinizi yeniden boyamadan önce, bir renk çıkarıcı da edinin ve orijinal boyanın tümünü çıkarmak için kullanın. Mümkün olduğunca iyi bir sonuç elde etmek için talimatları dikkatli bir şekilde uygulayın.

Boya paketinin üzerindeki talimatları izleyerek giysinizi seçtiğiniz renge yeniden boyayın. Boyaların çoğu, isterseniz çamaşır makinenizde veya plastik bir yıkama kabında kullanılabilir. İstenmeyen lekeleri önlemek için giysilerinizi boyarken eski giysiler ve eldivenler giymeyi unutmayın.