Girdiği eve doktor uğramıyor! Bu ölümsüzlük meyvesinin bir avucu şifa dağıtıyor…

Hünnap meyvesi de bol miktarda temel vitamin ve mineral, özellikle C vitamini ve manganez içerir. Gelin sağlığa olan yararlarına birlikte bir bakalım.
HÜNNAP MEYVESİ
Hünnap meyvesi bilimsel olarak Ziziphus hünnap olarak adlandırılır ve çoğunlukla Çin, Avrupa, güney ve doğu Asya'da yetişir. Çin kırmızı hurması, Kore hurması veya Hint hurması olarak da adlandırılır. Hünnap meyvesi, hem gıda hem de bitkisel ilaç olarak sayısız sağlık yararı nedeniyle tüm dünyada kullanılmaktadır.
KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR
Hünnap meyveleri zengin bir protein ve lif kaynağıdır ve çok düşük kalorilidir. Tüketildiğinde besin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve tokluk hissi verir. Kilo alımını, özellikle göbek yağını önleyen glikoz seviyelerini düşürmede de yardımcı olur.
RUH SAĞLIĞINI VE BEYNİ İYİLEŞTİRİR
Hünnap meyveleri nöro-koruyucu etkilere sahiptir. Ayrıca hafızayı ve öğrenmeyi destekler. Bununla beraber, vücuda anksiyolitik ve yatıştırıcı etkiler verir, böylece kaygı ve uykusuzluğu giderir. Çeşitli nörolojik dejeneratif hastalıkları tedavi eder ve yaşam kalitesini artırır. Yapılan araştırmalarda anti-depresan etkiye sahip olduğunu, nörotransmiterler ve stres hormonları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu meyveyi günde bir avuç tükettiğinizde sağlığınıza sağlık katacak.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Nitrik oksit seviyelerini artırarak ve böylece yüksek tansiyonu düşürerek beyne kan akışına yardımcı olur. Ayrıca hünnap meyveleri yüksek miktarda potasyum ve düşük miktarda sodyum içerir. Bu, vazodilatasyona ve optimum kan basıncının korunmasına yardımcı olur.
ANTİİNFLAMATUAR ETKİYE SAHİPTİR
Hünnap meyveleri, antiinflamatuar aktiviteye ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bulunan betulinik asit içerir. Birçok bakteriyel enfeksiyondan sorumlu olan Staphylococcus aureus ve Escherichia coli'nin büyümesini engeller.
GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR
Hünnap meyveleri C vitamini açısından çok zengindir ve glutatyon seviyelerinin artmasına yardımcı olarak oksidatif strese karşı koruma sağlayan betulinik asit adı verilen kimyasal bir bileşen içerir.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Hünnap meyvesi, kronik kabızlığı önlemeye yardımcı olan birçok lif içeriğine sahiptir. Diyet lifi, bağırsak hareketini kolaylaştıran iyi bir müshil olarak çalışır.
ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR
Hünnap meyvesi, balgam ve mukus oluşumunu azalttığı bulunan bromelain adı verilen özel bir enzim içerir. Böylece solunum yollarının ve sinüs boşluklarının temizlenmesine yardımcı olur.
YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR
Hünnap meyvesi mükemmel bir yaşlanma karşıtıdır. Bu meyve yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden kırışıklıkları, melanin birikimini ve pigmentasyonu önlemeye yardımcı olur.
KANI TEMİZLER
Hünnap meyvesi, kanın detoksifikasyonuyla doğrudan bağlantılı olan saponinler ve alkaloidler içerir. Kandaki zararlı toksinleri yok eder ve vücudu kanla ilgili çeşitli hastalıklardan korur.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ
Bu küçük meyve, güçlü antioksidanlar olan A ve C vitaminleri ile doludur. Bu temel besinler, bağışıklık sistemini tehlikeye atabilecek, kanser, kalp hastalığı ve hızlı yaşlanma riskini artırabilecek serbest radikal hasarıyla savaşır. Bağışıklığı çelik gibi yapar.