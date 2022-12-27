Girdiği eve doktor uğramıyor! Bu ölümsüzlük meyvesinin bir avucu şifa dağıtıyor…

RUH SAĞLIĞINI VE BEYNİ İYİLEŞTİRİR Hünnap meyveleri nöro-koruyucu etkilere sahiptir. Ayrıca hafızayı ve öğrenmeyi destekler. Bununla beraber, vücuda anksiyolitik ve yatıştırıcı etkiler verir, böylece kaygı ve uykusuzluğu giderir. Çeşitli nörolojik dejeneratif hastalıkları tedavi eder ve yaşam kalitesini artırır. Yapılan araştırmalarda anti-depresan etkiye sahip olduğunu, nörotransmiterler ve stres hormonları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu meyveyi günde bir avuç tükettiğinizde sağlığınıza sağlık katacak.

KAN BASINCINI DÜZENLER Nitrik oksit seviyelerini artırarak ve böylece yüksek tansiyonu düşürerek beyne kan akışına yardımcı olur. Ayrıca hünnap meyveleri yüksek miktarda potasyum ve düşük miktarda sodyum içerir. Bu, vazodilatasyona ve optimum kan basıncının korunmasına yardımcı olur.