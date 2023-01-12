Gözünüzdeki o "basit" kızarıklık önemli bir hastalık sinyali!

Gözlerin yeterince kayganlaştırıcı sıvı üretmediği bir durum olan kuru göz sendromu (DES) gibi diğer nedenler genetik olabilir. Göz problemlerinizin nedeni ne olursa olsun, onları kontrol ettirmeniz ve mümkün olan en kısa sürede doğru göz tedavisi seçeneğini almanız gerekir.

GÖZ YANMASININ NEDENLERİ

İyi haber şu ki, yanan gözlerin çoğu nedeni hafiftir ve gözlerinizi fazla etkilemez. Ancak yanma hissi geçmezse, doktorun dikkatine değer ciddi bir sorun olabilir. Bu durumun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

KURU GÖZ

Kuru göz kalıcı veya geçici olabilir. Geçici tip göz kuruluğu, gözlerdeki tahriş edici maddelerden, çok fazla kontakt lens takmaktan veya grip ve soğuk algınlığı ilaçları gibi bazı ilaçlardan kaynaklanabilir. Soğuk algınlığı ilacı, örneğin burun akıntısını önlemek için sıvıları kurutarak çalışır. Bu, gözlerinizdeki sıvıları kurutarak kuru gözlere neden olabilir. Geçici göz kuruluğu, gözleri dinlendirmek, göz damlası ve tahriş edici maddelerden uzaklaşmak gibi ev ilaçları kullanılarak tedavi edilebilir. Kronik kuru gözler, kuru göz sendromu adı verilen bir duruma bağlı olabilir. Bunun nedeni, kalitesiz gözyaşları veya yeterince gözyaşı üretememek olabilir.