Gripten sonra geçmeyen öksürüğün nedeni! Uzmanı açıkladı…

Bir doktor, uzun süren öksürüğün ardındaki farklı olası nedenleri ve yardımcı olabilecek tedavileri özetledi.
Çoğunlukla iyileştikten sonra ortaya çıkan rahatsız edici belirtilerden biri öksürüktür. Pek çok hasta bir türlü geçmeyen öksürükten şikayet ediyor.
Dr. Mallika Marshall, soğuk algınlığıyla yeni mücadele ettikten sonra inatçı bir öksürüğün ortaya çıkmasının birçok farklı nedeni olduğunu söyledi. İyi haber şu ki bunların çoğu endişe kaynağı değildir ve antihistaminikler veya diğer reçeteli öksürük ilaçları ile tedavi edilebilir.
Doktor, bazı hastaların kendilerini iyi hissedebileceklerini ancak yine de geniz akıntısı veya boğazlarının arkasından aşağı giden mukusla mücadele edebileceklerini açıkladı. Bu, uzandığınızda sıklıkla daha kötü hissedilen bir öksürüğü tetikleyebilir.
Dr. Marshall, soğuk algınlığından yeni kurtulmuş kişilerin de post-viral öksürük sendromu adı verilen bir şeyden muzdarip olabileceğini açıkladı. Bu, solunum yollarınızdaki öksürük reseptörlerinin balgam, toz, duman veya soğuk hava gibi şeylere karşı aşırı duyarlı olmasına neden olur.
Uzman, neyse ki soğuk algınlığı sonrası bu sorunların her ikisinin de antihistaminikler veya diğer reçeteli öksürük ilaçlarıyla iyileştirilebileceğini söyledi. Ancak hastalar soğuk algınlığının ardından başka rahatsızlıklardan da muzdarip olabilir.
Dr. Marshall, "Ayrıca hırıltıya ve nefes darlığına da neden olan viral bir enfeksiyon olan akut bronşit kaynaklı da olabilir" dedi.
Doktor ayrıca tıbbi müdahaleyi gerektiren kalıcı semptomlar konusunda da uyardı. Şöyle ekledi: "Öksürüğünüz iki aydan fazla sürerse veya ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kanlı öksürme gelişirse doktorunuza başvurmalısınız."
Sürekli öksürmenin ve öksürüğünüzde kanın ardındaki potansiyel nedenlerden biri akciğer kanseri olabilir. Uzmanlar akciğer kanserinin erken evrelerinde genellikle hiçbir belirti veya semptomun olmadığını açıklıyor.
Ancak durum ilerledikçe aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Uzmanlar, akciğer kanseriyle bağlantılı herhangi bir semptomunuz varsa en kısa sürede bir doktora görünmenizi öneriyor.