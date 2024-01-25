Gripten sonra geçmeyen öksürüğün nedeni! Uzmanı açıkladı…

Doktor, bazı hastaların kendilerini iyi hissedebileceklerini ancak yine de geniz akıntısı veya boğazlarının arkasından aşağı giden mukusla mücadele edebileceklerini açıkladı. Bu, uzandığınızda sıklıkla daha kötü hissedilen bir öksürüğü tetikleyebilir.

Dr. Marshall, soğuk algınlığından yeni kurtulmuş kişilerin de post-viral öksürük sendromu adı verilen bir şeyden muzdarip olabileceğini açıkladı. Bu, solunum yollarınızdaki öksürük reseptörlerinin balgam, toz, duman veya soğuk hava gibi şeylere karşı aşırı duyarlı olmasına neden olur.

Uzman, neyse ki soğuk algınlığı sonrası bu sorunların her ikisinin de antihistaminikler veya diğer reçeteli öksürük ilaçlarıyla iyileştirilebileceğini söyledi. Ancak hastalar soğuk algınlığının ardından başka rahatsızlıklardan da muzdarip olabilir.

Dr. Marshall, "Ayrıca hırıltıya ve nefes darlığına da neden olan viral bir enfeksiyon olan akut bronşit kaynaklı da olabilir" dedi.