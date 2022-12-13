Günde iki tanesi vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tıkalı damarlardaki tüm birikimi çözüyor…

HER BİTKİ BAZLI DİYET İYİ DEĞİLDİR

Bitki bazı diyetler, doymuş yağ yönünden düşük olsa da örneğin; tereyağı yerine kullanılan hindistancevizi yağı da %87 doymuş yağdan oluşuyor. Bu nedenle tamamen bitkisel olması, tükettiğiniz besinin kolesterol açısından tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu noktada mutlaka dikkat edilmesi gereken ayrıntılar mevcut.