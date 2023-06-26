Hafızayı demir gibi kuvvetlendiriyor! Bu besin düzenli tüketildiğinde beyni 20 yaş gençleştiriyor... İşte unutkanlığı tarihe karıştıracak besin

Kırmızı, mavi ve mor yiyecekler, genel sağlığı destekleyen bir dizi bitki bazlı bileşik sayesinde bazı ciddi faydalar sağlar.
Beslenme uzmanı Sophie Trotman, bağırsağı sağlığını korumaya yardımcı olmaktan tip 2 diyabetten kaçınmaya kadar tam olarak neden bu kırmızı, mavi ve mor gıdaları daha fazla tüketmeye başlamanız gerektiğini açıklıyor…
KALP, BEYİN VE KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER
Beslenme uzmanı Sophie, bu bileşenlerde bulunan bitki bileşiklerinin çeşitli faydaları olduğunu söylüyor. Bir bileşik (antosiyaninler) antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücreleri oksidatif hasardan korumaya yardımcı olur.
"Antosiyaninler, antienflamatuar etkiler, sayesinde gelişmiş kardiyovasküler sağlık ve potansiyel kanserle mücadele özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Resveratrol, kırmızı üzüm, çilek ve bitter çikolatada bulunan bir bitki bileşiğidir, ayrıca antioksidan ve antienflamatuar etkileri vardır.
"Resveratrol, kalp hastalığına karşı korunmaya, beyin sağlığını geliştirmeye ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olabilir." Sırada domates, karpuz ve çilek gibi diğer kırmızı meyvelerde kırmızı renkten sorumlu olan Likopen var.
Sophie, "Belirli kanser türlerine, özellikle prostat kanserine karşı korunmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. Likopen ayrıca kardiyovasküler sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir" diyor.
"Betalainler - pancar ve mor lahana gibi kırmızı ve mor meyve ve sebzelerde bulunur, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir ve karaciğer fonksiyonunu destekleyebilir, iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve potansiyel olarak kanser önleyici etkilere sahip olabilir."
HASTALIKLARDAN KORUNMANIZI SAĞLAR
Çilekten incire ve mor üzümlere kadar kırmızı, mavi ve mor yiyeceklerin anti-inflamatuar özellikleri, kronik enflamasyonun neden olduğu yaşamı tehdit eden hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. "Günümüzde aşırı işlenmiş gıdalar ve rafine şeker tüketimi vücutta iltihaba neden olabilir," diye açıklıyor Sophie.
Kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet, hassas bağırsak hastalığı, Alzheimer ve belirli kanser türleri gibi birçok durumun kökünde inflamasyonun olduğunu ekliyor.
"Elbette, bu koşulların riskini azaltmak, bu yiyecekleri tüketmekten çok daha fazlasını gerektirir, ancak bu yiyecekleri dahil etmek doğru yönde atılmış bir adımdır."
BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİR
Mutlu bir bağırsak, sadece tuvalete rahatça çıkabilmenizi sağlamak için önemli değildir, aynı zamanda iyi bir ruh halini destekler ve tutarlı enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.
"Kırmızı, mavi ve mor yiyecekler bağırsak sağlığı için iyidir çünkü bağırsak hareketlerini düzenli tutmaya yardımcı olan lif içerirler.
"Ve birçoğu prebiyotik adı verilen belirli bir lif türü içerir."
Beslenme uzmanı Sophie, "Bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler, bununla beslenmeyi ve bağırsak sağlığımızı iyileştiren ve iltihap önleyici faydalı metabolitler üretmeyi sever" diye açıklıyor.
Turp ve nar tüketiminizi artırmayı deneyin.
ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIR
Antioksidan açısından zengin mor renkli yiyecekleri yiyerek odaklanmanızı ve düşünmenizi geliştirebilirsiniz.
"Bunlar, beyin sağlığı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir. Antosiyaninlerin hafızayı ve bilişsel işlevi iyileştirdiği gösterildi. Resveratrol, gelişmiş beyin sağlığı ve yaşa bağlı bilişsel düşüşe karşı koruma ile ilişkilendirilmiştir.
Sophie, "İçerdiği belatin bilişsel işlevi de geliştirebilir" diyor.
"Yaban mersini, potansiyel bilişsel faydaları nedeniyle 'beyin meyvesi olarak bile anılmıştır."
ŞEKER YEME İHTİYACINIZI GİDERİR
Kırmızı, mavi ve mor renkli meyveler size farklı bir tat sağladığı gibi tatlı yeme ihtiyacınızın da önüne geçebilir. Sophie böğürtlen (dondurulmuş olanlar dahil), kiraz, incir, kırmızı ve mor üzüm yemenizi öneriyor. Ek olarak bu renkleri yemeklerinize dahil etmek için mor lahana, patlıcan, siyah fasulye ve kırmızı soğanı da tercih edebilirsiniz.
"Yulaf ve yoğurt kahvaltılarının yanında servis etmek için düşük şekerli bir dut kompostosu yapın; patlıcanı makarna soslarına ekleyin veya patlıcanı kızartmak yerine ızgara yaparak lezzetli bir patlıcan yemeği hazırlayın. Pazar öğle yemeğinin yanında kırmızı lahana yiyin; siyah fasulyeyi acı biberde kullanın veya hamsilerle birlikte tadını çıkarmak için lezzetli bir sos için zeytinyağı, limon ve sarımsakla karıştırın; Sophie, birçok yemek için tabanda kırmızı soğan kullanabilirsiniz" diyor.
ÇOCUKLARINIZI DA DAHİL EDİN
Çocukları besleyici olan meyve ve sebze yemeye teşvik etmek bazen zor olabilir. Sophie, bu kırmızı, mavi ve mor sebzeleri en sevdikleri öğünlere gizlice sokmayı öneriyor.
"Örneğin patlıcanı makarna soslarına, siyah fasulyeyi köftelere karıştırın." Ve ekliyor: "Bu yiyecekleri seçme ve hazırlama sürecine çocukları da dahil edin. Sebzeleri yıkamalarına, doğramalarına (yalnızca güvenli olacak şekildeé) veya karıştırmalarına izin verin.
"Bu katılım, onları daha meraklı hale getirebilir ve yeni sağlıklı yiyecekler denemelerine yardımcı olabilir."