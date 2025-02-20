Hamile kalmayı kolaylaştıran mucize! Meğer çaresi bir kaşık...

Kekeçoğlu, Düzce Üniversitesi olarak uzun süredir arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Birçok arı ürününün insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Kekeçoğlu, "Üniversitemizin sağlık-çevre konusunda ihtisaslaşması da bunun biraz daha hız kazanmasına sebep oldu. Apiterapi ile ilgili çalışmalara hız verdik. Bu çalışmalar arasında propolis yoğun yer alıyor. Çünkü propolis, Kovid-19 döneminde özellikle antiviral etkisiyle çok gündeme geldi ve hala kullanılıyor." dedi.

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Kekeçoğlu, çalışmalarda arı sütünün ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Toplumda arı sütünün doğurganlık ve üreme sağlığına etkileri olduğu biliniyor. Genellikle çocuk sahibi olamayan kadınlar tarafından kullanılıyor. Üreme sağlığına etkisi olduğu biliniyor fakat tamamıyla kapsamlı çalışma, kanıt yok. Doğurganlık ve üreme sağlığı üzerine etkilerini kapsamlı şekilde çalıştık ve doktora tezi olarak ele aldık. Çalışma üniversiteden sonra TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye layık görüldü." diye konuştu.

Arı sütünde üretilen ham madde ve kalitesinin çok önemli olduğuna işaret eden Kekeçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olgun olmayan hayvanlarda 30 günlükken başladık, 105 günlükken sonlandırdık. Olgun hayvanlarda 1 aylıkken başladık, 105 günlükken sonlandırdık. Hormonların seviyelerini, arı sütüyle beslenme süresince ölçtük. 15 günde bir kalp kanlarını aldık. Aynı zamanda besleme süresince boy, kilo artışlarını belirledik. Bu da çok önemli. Tüm sonuçlar şu an elimizde. Elimizde olan bu sonuçlara göre şunu söyleyebiliyoruz, kesinlikle anormal büyümeye ve gelişmeye neden olmuyor. Bu konuda gönül rahatlığıyla kullanılabilir."