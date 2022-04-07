Hem beyin sağlığını koruyor hem de zinde kalmayı sağlıyor! Sadece bir fincan...

Günlük beslenmenizin bir parçası haline getireceğiniz bu besinler sayesinde beyin sağlınızı koruyacak ve zihinsel performanısınızı maksimum seviyeye çıkaraksınız. İşte o besinler…
YUMURTA
Yumurta beyin sağlığı için vazgeçilmez gıdaların başında geliyor. İçeriğinde bulunan A ve D vitaminleri beyin gelişimini desteklerken sarısında bulunan B vitamini, içeriğini kolin adlı madde ile bellek gelişimine katkıda bulunur. Kolin, beyindeki nöronların faaliyetinde rol oynayan asetilkolin adlı nörotransmitteri içerir. Bu madde aynı zamanda ruh halinizi, hafıza ve zekanızı da destekler. Günde 1 adet yiyeceğiniz yumurtayı haşlanmış veya farklı şekillerde tüketebilirsiniz.
KAHVE
Kahve uyanık kalmak ve konsantre olmak için kullanılan en yaygın tercihlerin başında gelir. Kahvenin içerisindeki kafein, beyinde adenozin denilen ve uykulu hissetmeye neden olan maddenin salınımını engelleyerek uyanıklığı arttırır. 2018'de yapılan bir araştırmada ise kafein tüketiminin beynin işleme kapasitesini artırabileceği görüldü. Araştırmacılar, kafeinin karmaşık ve değişken olan beyin aktivitelerinde genel bir artışa sebep olduğunu tespit etmiş. Bu aktivitelerin artışı beynin aynı anda daha fazla bilgiyi işlemesine de katkıda bulunuyor.
Antioksidan kaynağı olması sayesinde ilerleyen yaşla birlikte beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yapılan başka bir araştırmada ömür boyu düzenli kahve tüketiminin felç, Parkinson ve Alzheimer hastalığı arasında ters orantılı bir bağ olduğu saptanmış. Beyinsel aktivitelerin sekteye uğraması sonucunda ortaya çıkan bu rahatsızlıklara yakalanma riskinizi kahve tüketerek azaltabilirsiniz.
Ancak aşırı kahve tüketiminin uyku bozukluklarına veya çarpıntı gibi yan etkilere yol açabileceğini unutmamakta fayda var.
YAĞ BAKIMINDAN ZENGİN BALIKLAR
Yağlı balıklar omega-3 yağ asidi bakımından zengin besinlerdir. Omega-3 beyindekiler de dahil olmak üzere tüm vücuttaki hücrelerin etrafındaki zar gelişimini destekler. Bu sayede beyin hücreleri olan nöronların da yapısını iyileştirirler. Yapılan bir araştırmada omega-3 seviyesi yüksek olan bireylerin beynindeki kan akışının da hızlandığı belirlenmiş. Aynı zamanda bilişsel yetileri geliştirir ve düşünme yeteneğini artmasını sağlar.
Araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar yüksek düzeyde omega-3 içeren yağlı balıkları yemenin beyin fonksiyonlarında artış sağlayacağını kanıtlar niteliktedir. Tüketebileceğiniz balıkların başında ise; somon, ringa, orkinos, ton balığı ve sardalya gelmektedir.
SU
Su insan sağlığı için olmazsa olmazların başında gelmektedir. İnsan vücudunun ortalama %50-70 ağırlığı sudan gelmektedir. Bu nedenle düzgün işlemesi için düzenli olarak su tüketimi şarttır. Az miktarda susuz kalmak bile kafa karışıklığı, tansiyon ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. Gün boyunca düzenli su tüketmek beyin fonksiyonlarının verimli şekilde çalışabilmesi için mecburidir. Sadece susadığınızı hissettiğinizde değil devamlı olarak su tüketmeniz gerekmektedir. Çünkü susadığınızda zaten vücudunuz susuz kalmaya başladı demektir ve buradaki amaç bedeni gün boyunca hiç susuz bırakmamaktır.
KIRMIZI MEYVELER
Kkırmızı meyveler güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bitkilerin çoğunda olmasına karşın kırmızı meyvelerde yoğun şekilde bulunan flavonoidler, tüketildiğinde insan bedeni üzerinde antioksidan etkiye neden olurlar. Yapılan araştırmalar sonucunda çilek ve yaban mersini gibi meyve tüketen bireylerin hafıza kaybını yavaşlattığı, zihinsel gelişimi desteklediği belirlenmiş.
Düzenli olarak günde bir fincan kadar tüketeceğiniz dut, böğürtlen, çilek, yaban mersini gibi kırmızı meyveler beyin sağlığının vazgeçilmezi.
ZERDEÇAL
Beyin sağlığı için az bilinen mucizelerden biri de zerdeçaldır. Yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında oluşan tahribatı azaltır ve hafızanın güçlenmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda beyinde yeni hücre oluşumunu destekler ve fonksiyonlarını da gelişmesine katkıda bulunur. Günlük beslenmenize ekleyeceğiniz 1-2 silme çay kaşığı zerdeçal tüm bu yararlı etkileri görmenizde yeterli olacaktır.
PANCAR
Göz alıcı rengiyle de kırmızı pancar kök sebze olarak tüketimi, beyindeki kan akışını ve oksijen miktarını artırır. İçeriğinde bulunan nitrat sayesinde pancar suyunu düzenli tüketmek yaşlanmanın beyinde neden olduğu negatif etkileri yavaşlatmaya ve hatta ortadan yardımcı oluyor.
BİTTER ÇİKOLATA
Birçok bireyin severek tükettiği çikolatalardan özellikle bitter olanları beyin gelişimini destekler. Bitter çikolatanın içerisindeki yüksek kakao miktarı antioksidan olma özelliğiyle bilinir. Özellikle beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerle bilinen antioksidanlar, yaşla birlikte bilişsel aktivitenin azalmasının ve beyinde oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.
Kakao flavonoidleri beyin sağlığını korumada önemlidir. Yapılan araştırmalar Flavonoidlerin beyindeki hafızadan ve öğrenmeden sorumlu kısımlarındaki nöronların ve kan damarlarının büyümesini teşvik ettiğini gösteriyor. Ayrıca beyindeki kan akışının artmasına da katkıda bulunuyor. Bilim adamları bunun hafıza problemlerinin de önüne geçebileceği öngörüsünde bulunuyor.
2018'de yapılan bir araştırmada bitter çikolatanın beyin güçlendirici etkileri kanıtlanmıştır. Katılımcıların en az yüzde 70 oranında kakao içeren bir çikolatayı yedikten sonra beyinlerindeki aktivitede artış olduğunu belirlenmiştir.
TAM TAHILLAR
İşlenmiş olanlara oranla daha fazla protein ve lif içeren tam tahıllar, B vitaminleri bakımından da zengindir. Beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilinen B6 ve B12 vitaminleri ile folik asidi günlük tüketeceğiniz esmer pirinç, yulaf ve buğday gibi besinlerden alabileceğiniz gibi tam tahıllı ekmek ve makarnadan da alabilirsiniz. Rafine olanlara oranla daha sağlıklı oldukları uzmanlar tarafından belirlenen tam tahıllar, hafızayı güçlendirir, beyindeki kan akışını düzenler ve konsantrasyonu artırmaya yardımcıdır.