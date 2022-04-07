Hem beyin sağlığını koruyor hem de zinde kalmayı sağlıyor! Sadece bir fincan...

Antioksidan kaynağı olması sayesinde ilerleyen yaşla birlikte beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yapılan başka bir araştırmada ömür boyu düzenli kahve tüketiminin felç, Parkinson ve Alzheimer hastalığı arasında ters orantılı bir bağ olduğu saptanmış. Beyinsel aktivitelerin sekteye uğraması sonucunda ortaya çıkan bu rahatsızlıklara yakalanma riskinizi kahve tüketerek azaltabilirsiniz.

Ancak aşırı kahve tüketiminin uyku bozukluklarına veya çarpıntı gibi yan etkilere yol açabileceğini unutmamakta fayda var.