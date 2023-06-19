Her zaman yorgun hissetmenizin ardındaki neden! Eğer bu belirti de eşlik ediyorsa…

Yorgunluğun bariz bir nedeni geceleri yeterince uyuyamamaktır. Uzmanlar, yetişkinler için her gece yedi ila dokuz saat arası tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, yorgunluğun arkasında başka - daha endişe verici - nedenler olabilir.
2021'de yapılan bir ankete göre, insanların yüzde 13 gibi şaşırtıcı bir oranı "her zaman" yorgun hissettiklerini söylüyor. Aynı anketin bir parçası olarak, insanların yüzde 25'i "çoğu zaman" yorgun olduğunu söylerken, yüzde 33'ü "zamanın yaklaşık yarısında" yorgun olduğunu söyledi. Doktor Raja Mohan, yorgunluğun bazı tıbbi nedenleri hakkında konuştu.
UYKU APNESİ
"Bu durum uyku sırasında anlık olarak nefes almayı keserek uyku kalitesinin düşmesine ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor" dedi.
Uyurken uyku apnesinin yaygın belirtileri şunlardır:
Gün içinde bu sadece sizi yorgun hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda ruh hali değişimlerine ve baş ağrılarına da neden olur.
ANEMİ
" Anemi, vücudunuzun yorgunluğa ve halsizliğe neden olabilen, yeterince kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur " diye açıkladı. Buna birkaç şey neden olabilir, ancak yaygın nedenler arasında demir veya B12 vitamini eksikliği bulunur. Bunlardan herhangi birinin alımını diyet veya takviyeler yoluyla artırmanız gerekebilir. Aneminiz olduğundan şüpheleniyorsanız bir doktora giderek kan testi yaptırabilir ve sizin için doğru olan tedavi yöntemini öğrenebilirsiniz.
TİROİD PROBLEMLERİ
Tiroid bezi boyunda nefes borusunun hemen önünde bulunur. Ana işlevi, metabolizmanızı düzenlemeye yardımcı olan hormonları üretmektir.
Dr. Mohan, "Hem aşırı aktif hem de az aktif tiroid, yorgunluğa ve diğer semptomlara neden olabilir" dedi.
Tiroid sorununuz olabileceğinin diğer belirtileri şunlardır:
KRONİK YORGUNLUK SENDROMU
"Bu, dinlenmekle geçmeyen aşırı yorgunluk ile karakterize edilen karmaşık bir hastalıktır" dedi.
DEPRESYON
Dr. Mohan, "Depresyon, yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli fiziksel semptomlara neden olabilir" dedi.
DİYABET
Dr. Mohan için şunları söyledi: "Yüksek kan şekeri seviyeleri, yorgunluğun yanı sıra artan susuzluk ve sık idrara çıkma gibi diğer semptomlara neden olabilir."
Diyabetin diğer yaygın belirtileri şunlardır:
SUSUZ KALMA
"Yeterince sıvı içmemek, yorgunluğa ve diğer belirtilere neden olabilen su kaybına yol açabilir."
KÖTÜ BESLENMEK
Dr. Mohan, "Şeker, işlenmiş gıdalar ve sağlıksız yağlar açısından yüksek bir beslenme düzenine sahip olmak, kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenize neden olabilir" dedi.