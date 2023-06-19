Her zaman yorgun hissetmenizin ardındaki neden! Eğer bu belirti de eşlik ediyorsa…

ANEMİ

" Anemi, vücudunuzun yorgunluğa ve halsizliğe neden olabilen, yeterince kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durumdur " diye açıkladı. Buna birkaç şey neden olabilir, ancak yaygın nedenler arasında demir veya B12 vitamini eksikliği bulunur. Bunlardan herhangi birinin alımını diyet veya takviyeler yoluyla artırmanız gerekebilir. Aneminiz olduğundan şüpheleniyorsanız bir doktora giderek kan testi yaptırabilir ve sizin için doğru olan tedavi yöntemini öğrenebilirsiniz.