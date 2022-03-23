İbn-i Sina’nın binlerce yıllık tarifi şifa dağıtıyor! Narı balla karıştırırsanız…

Narın, hem taneleri hem çiçeği hem de diğer besinlerle bir araya geldiğinde tüketilme şekli, oldukça büyük faydalar sağlıyor. Narın Anadolu'da simgelediği bereket ve doğurganlık, tıpta da kendine bilimsel olarak yer buluyor ve özellikle birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. Fakat tüm bu tüketim ve kullanım şekilleri ile ilişkili olarak öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. İşte İbn-i Sina'nın da tarifleriyle narın faydaları…
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir. Bu nedenle narı kullanırken öncelikle temiz bir noktaya ayıklama işlemini tamamlayın ve kullanacağınız miktarı birkaç kaşık bal ile karıştırın ve yaranın üzerine sürün. Narın antioksidan etkisi ve balın yarayı iyileştirici etkisi bir araya gelerek yaranın iyileşmesini hızlandırabilirsiniz.
BOĞAZ AĞRILARINA FAYDALI
Tatlı nar yemek, boğazınızdaki yutkunma güçlüğüne neden olan sorunları hafifletebilir. Özellikle solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkan boğaz ağrılarında etkili olan nar, suyu sıkılarak da tüketilebilir.
ÇİÇEĞİNİ KULLANMAYI ATLAMAYIN
Nar çiçeği, bitkisel olarak yenileyici özelliği sayesinde yaraların üzerinde büyük bir etki sunarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Bu sayede bir türlü geçmeyen yaraları ve yara izlerini nar çiçeği ile giderebilirsiniz.
SUYU BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA
Vücudunuzu her türlü bakteriden arındırır. Karaciğer detoksu yapmak istediğinizde size büyük desteği olacaktır. Karaciğerde oluşan yağlanmalara karşı etkilidir. Kan akışınızı hızlandırdığı gibi kanınızda dolaşan zararlı maddelerin de dışarı atılmasını sağlar.