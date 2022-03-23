İbn-i Sina’nın binlerce yıllık tarifi şifa dağıtıyor! Narı balla karıştırırsanız…

Narın, hem taneleri hem çiçeği hem de diğer besinlerle bir araya geldiğinde tüketilme şekli, oldukça büyük faydalar sağlıyor. Narın Anadolu'da simgelediği bereket ve doğurganlık, tıpta da kendine bilimsel olarak yer buluyor ve özellikle birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. Fakat tüm bu tüketim ve kullanım şekilleri ile ilişkili olarak öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. İşte İbn-i Sina'nın da tarifleriyle narın faydaları…

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir. Bu nedenle narı kullanırken öncelikle temiz bir noktaya ayıklama işlemini tamamlayın ve kullanacağınız miktarı birkaç kaşık bal ile karıştırın ve yaranın üzerine sürün. Narın antioksidan etkisi ve balın yarayı iyileştirici etkisi bir araya gelerek yaranın iyileşmesini hızlandırabilirsiniz.