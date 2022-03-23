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İbn-i Sina’nın binlerce yıllık tarifi şifa dağıtıyor! Narı balla karıştırırsanız…

Kış aylarının en sevilen besinlerinden biri olan nar, sadece tadı ile değil faydaları ile de kendisine hayran bırakıyor. Düzenli bir şekilde narı beslenme sistemine dahil etmek, eşsiz faydaları bir araya getiriyor. İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t Tıbb kitabında yer alan narın faydaları bedeninizi yenileyen büyük bir etkiye sahip.

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:27
İbn-i Sina’nın binlerce yıllık tarifi şifa dağıtıyor! Narı balla karıştırırsanız…

Narın, hem taneleri hem çiçeği hem de diğer besinlerle bir araya geldiğinde tüketilme şekli, oldukça büyük faydalar sağlıyor. Narın Anadolu'da simgelediği bereket ve doğurganlık, tıpta da kendine bilimsel olarak yer buluyor ve özellikle birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. Fakat tüm bu tüketim ve kullanım şekilleri ile ilişkili olarak öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir. İşte İbn-i Sina'nın da tarifleriyle narın faydaları…

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir. Bu nedenle narı kullanırken öncelikle temiz bir noktaya ayıklama işlemini tamamlayın ve kullanacağınız miktarı birkaç kaşık bal ile karıştırın ve yaranın üzerine sürün. Narın antioksidan etkisi ve balın yarayı iyileştirici etkisi bir araya gelerek yaranın iyileşmesini hızlandırabilirsiniz.

BOĞAZ AĞRILARINA FAYDALI

Tatlı nar yemek, boğazınızdaki yutkunma güçlüğüne neden olan sorunları hafifletebilir. Özellikle solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkan boğaz ağrılarında etkili olan nar, suyu sıkılarak da tüketilebilir.

ÇİÇEĞİNİ KULLANMAYI ATLAMAYIN

Nar çiçeği, bitkisel olarak yenileyici özelliği sayesinde yaraların üzerinde büyük bir etki sunarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Bu sayede bir türlü geçmeyen yaraları ve yara izlerini nar çiçeği ile giderebilirsiniz.

SUYU BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA

Vücudunuzu her türlü bakteriden arındırır. Karaciğer detoksu yapmak istediğinizde size büyük desteği olacaktır. Karaciğerde oluşan yağlanmalara karşı etkilidir. Kan akışınızı hızlandırdığı gibi kanınızda dolaşan zararlı maddelerin de dışarı atılmasını sağlar.

  • Nar, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. C vitamini, her türlü enfeksiyona karşı savaşır, hücrelerde hasar oluşumunu engelleyerek tüm kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Tek bir nardan yapılan nar suyu, günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar.
  • Nar suyu kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını önler.
  • Ağız ve diş sağlığının korunmasını sağlar.
  • Lif oranı yüksek olan nar, uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle diyetlerde nar tüketimine yer verilir.
  • Nar; kalp, diyabet ve enfeksiyon hastalıklarına karşı fayda sağlayabilir.
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