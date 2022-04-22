İbn-i Sina’nın tıp kitabındaki mucize bitki! Vücudu temizliyor, öksürüğü anında kesiyor…

SEDEF OTU

Vücudu temizleyici etkisi olan bitkilerden biri de sedef otudur. Bitki olarak sıkça karşılaştığımız ama ne kadar şifalı olduğunu bilmediğimiz sedef otu, kemik ve eklem rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler ve öksüğü kesme özelliği bulunur.

KAMIŞ

Şifalı bitkilerin arasında bilinen kamış, hem vücuttaki hem de derideki iltihabın temizlenmesinde oldukça etkilidir. Özellikle idrar yolu rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak konusunda çok faydalıdır. İdrarı söktürmeye ve kanı temizlemeye yardımcı olur, aynı zamanda terletici etkisiyle grip ve soğuk algınlığını gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici etkisi bulunmaktadır.