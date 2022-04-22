İbn-i Sina’nın tıp kitabındaki mucize bitki! Vücudu temizliyor, öksürüğü anında kesiyor…

Yaptığı araştırmalarla modern tıbba ışık tutmuş olan İbn-i Sina, tüm vücudu temizlemeye yarayan aynı zamanda farklı birçok rahatsızlığa da çare olan bitkilere kitabında da yer veriyor. İşte yararları saymakla bitmeyen bitkiler…
ACI BİBER
Acı biber içeriğinde doğal ağrı kesici görevi gören ve mutluluk hormonu salgılatan kapsaisinin adlı bir maddeyi barındırmaktadır. Aynı zamanda merhem olarak da uygulayabileceğiniz acı biber, vücuttaki iltihabı kökünden söker, romatizmal ve kas ağrılarına da iyi gelir. Sindirim sisteminin sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayarak şeker ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur, damar tıkanıklığının önüne geçer.
ISPANAK
Kandaki pıhtılaşmayı azaltarak kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan ıspanak, kansere karşı da oldukça etkili bir besindir. Karaciğerin temizlenmesine büyük katkılar sağladığı gibi metabolizmayı hızlandırır, demir eksikliğini giderir ve kemiklerin gelişimine katkıda bulunur.
SEDEF OTU
Vücudu temizleyici etkisi olan bitkilerden biri de sedef otudur. Bitki olarak sıkça karşılaştığımız ama ne kadar şifalı olduğunu bilmediğimiz sedef otu, kemik ve eklem rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler ve öksüğü kesme özelliği bulunur.
KAMIŞ
Şifalı bitkilerin arasında bilinen kamış, hem vücuttaki hem de derideki iltihabın temizlenmesinde oldukça etkilidir. Özellikle idrar yolu rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak konusunda çok faydalıdır. İdrarı söktürmeye ve kanı temizlemeye yardımcı olur, aynı zamanda terletici etkisiyle grip ve soğuk algınlığını gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici etkisi bulunmaktadır.
YABANİ TERE
Çiğ olarak rahatlıkla salatalarda kullanabileceğiniz, yemeklerinize de lezzet katan tere, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmaya yardımcıdır. Aynı zamanda karaciğeri hastalıklara karşı korur, kanı temizler, sinirleri yatıştırır ve hazmı kolaylaştırır.
KÖPEK OTU
Listenin en az bilinen bitkilerinden olsa da faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz köpek otu, bronşit ve astım şikayetlerini dindirme konusunda oldukça etkilidir. Ayrıca balgam söktürücü ve öksürük giderici özelliği bulunmaktadır. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde etkin şekilde kullanılan köpek otu, balla tatlandırılarak çay olarak tüketilebilir.
KÖKBOYA
İdrar söktürücü ve kabızlığı giderici etkisiyle bilinen kökboya bitkisi, aynı zamanda böbrek taşını düşürmeye de yardımcı olur. Düzenli tüketiminde tekrar böbrek taşı oluşmasının önüne geçer, kansızlık ve raşitizm hastalıklarının etkilerini azaltmaya da katkıda bulunur.
AKASMA
Bu bitkiyi tüketmek vücutta var olan iltihabı söker atar ve tekrar oluşmasının da önüne geçer. Zehirli bir bitki olduğu için çay olarak tüketilemez ve eldivenle toplanması gerekmektedir. Gölgede kurutulup toz haline getirilerek suyla birlikte tüketilmelidir.
ŞAKAYIK
Güzel görüntüsüyle göze de hitap eden şakayık bitkisi sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Öksürük şikayetlerinin önüne geçer, verem hastalığıyla savaşır ve krampları geçirmede de oldukça etkilidir. Çay şeklinde demlenerek tüketilebilir.